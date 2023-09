Calorão durante todo o dia: confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta

Sete Lagoas é mais uma "vítima" da onda de calor que atinge todo o estado: nesta quinta-feira (14) os termômetros estarão em alta, com quase nenhuma possibilidade de chuva.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A manhã nasce com poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta durante o período da tarde e noite, aumentando a sensação de mormaço. Em elevação: a mínima registrada na cidade foi de 18ºC, e a máxima será de 32ºC, com umidade relativa do ar chegando a 30%.

O final de semana promete uma virada do tempo, com possibilidade de chuva na sexta (15) e sábado (16); porém, o calor continua, com os termômetros atingindo os 28ºC.

Da redação com Inmet