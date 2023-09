Ovorini Carpintaria Cênica representa Sete Lagoas em Festival Internacional de Teatro e conquista premiação

O grupo Ovorini Carpintaria Cênica, da cidade de Sete Lagoas, foi destaque em um prestigiado Festival Internacional de Teatro, conquistando importantes prêmios. Neste evento que reuniu talentos de todo o mundo, a companhia encantou o público com sua performance única do espetáculo "Le Cirque du Sonóis", provando que o teatro de qualidade tem raízes profundas na cidade mineira. Acompanhe as novidades da Ovorini Carpintaria Cênica no Instagram: @ovorini

Foto: Reprodução/ Camila de Paula

No último dia 08 de setembro, o grupo de teatro Ovorini Carpintaria Cênica, com sede em Sete Lagoas, teve a honra de representar sua cidade no prestigiado 7º Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí, situado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O grupo encantou a plateia com sua performance arrebatadora do espetáculo "Le Cirque du Sonóis".

"Le Cirque du Sonóis" narra a emocionante jornada de dois palhaços que, descontentes com as condições de trabalho em circos renomados, tomam a audaciosa decisão de criar seu próprio circo itinerante. Os artistas definem a produção como única, afirmando com entusiasmo: "Le Cirque du Sonóis é igual aos que já existem, mas este é SONÓIS!!"

A montagem, originalmente concebida para apresentações ao ar livre, ganhou vida no palco acolhedor do Centro Cultural Luz da Lua na tarde do dia 08 de setembro, onde o público lotou o espaço. Entre os espectadores estavam tanto participantes do festival quanto moradores locais, todos maravilhados com a performance da Ovorini Carpintaria Cênica.

Foto: Reprodução/ Camila de Paula

Este festival, que reuniu grupos teatrais do Brasil e do exterior, foi uma vitrine para o talento da Ovorini. Eles não apenas encantaram a plateia, mas também foram agraciados com os prêmios de Melhor Espetáculo Infantil e Melhor Ator Coadjuvante, conferido ao talentoso Erick Pinguim. Além disso, receberam indicações nas categorias de Melhor Ator, para o brilhante Rafa, e Melhor Figurino, cuja concepção ficou a cargo de Sérgio Luiz Coelho.

Rafa, um dos protagonistas da montagem, compartilhou sua alegria: "É sempre belo e forte participar de festivais como esse. E a gente fica extremamente feliz por conquistar os dois primeiros prêmios do 'Sonóis', que já está em circulação há 4 anos. Registramos também nosso agradecimento especial à Lorena Rodrigues, membro da equipe de produção do FESTA, que se prontificou para que não nos faltasse nada, e ainda nos representou na cerimônia de premiação."

De volta do festival, o grupo agora se prepara para sua próxima empreitada teatral: a estreia de "No Centro da Margem", um solo emocionante que está marcado para o próximo dia 30 de setembro no Teatro Redenção. Além disso, a Ovorini Carpintaria Cênica levará "Le Cirque du Sonóis" e sua banda de palhaços "Rock Baby" ao "IV VIOLARTE - Festival de Cultura, Arte e Gastronomia de Minas Novas-MG".

Ficha técnica de "Le Cirque Du Sonóis":

Dramaturgia e Direção: Djaelton Quirino

Djaelton Quirino Assistência de Direção: Caroline Arcoverde

Caroline Arcoverde Direção de números circenses: Erick Pinguim

Erick Pinguim Atores/palhaços : Erick Pinguim (Torrete) e Rafa (Cabeleira)

: Erick Pinguim (Torrete) e Rafa (Cabeleira) Figurino: Sérgio Luiz Coelho

Sérgio Luiz Coelho Cenografia: Erick Pinguim

Erick Pinguim Luz e sonoplastia: Alex Fabiano





Da redação, Djhessica Monteiro.

*Informações: Acessoria de comunicação Ovorini Carpintaria Cênica