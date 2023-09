Sete Lagoas entra em alerta do Inmet para chuva de até 50mm e ventos de 60 Km/h; veja outras cidades

Apesar do calor apresentado desde as primeiras horas do dia (14/09), Sete Lagoas e mais de 570 cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuva intensa e ventos de até 60km/h. O alerta foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira e vale até as 10h desta sexta (15).

Foto: Djhéssica Monteiro/SeteLagoas.com.br

O alerta abrange cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, e Metropolitana de Belo Horizonte.

Cidades no entorno de Sete Lagoas como Prudente de Morais, Paraopeba, Caetanópolis, Matozinhos e a capital Belo Horizonte também estão na lista, que pode ser conferida clicando aqui.

Conforme o Inmet, pode chover entre 20 e 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Da Redação com Inmet e Itatiaia