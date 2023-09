Passando a Limpo desta sexta-feira recebe o vereador Pastor Alcides

Na edição desta semana do "Passando a Limpo", teremos a honra de receber o vereador Pastor Alcides Longo de Barros.

Formado em Ciências Sociais pela Fundação Educacional Monsenhor Messias (UNIFEMM) e em Teologia pelo Seminário Bíblico Mineiro (SBM) de Belo Horizonte. Técnico em Enfermagem pela Cruz Vermelha Brasil, Técnico em Planejamento Familiar e Programa Paternidade Responsável pela Propater da USP São Paulo, casado há 40 anos, pai e avô, aposentado do serviço público pelo IPSEMG, natural de Caratinga, mas setelagoano de coração há 23 anos, é pastor desde 1978, fundador e presidente da Igreja Batista Central que há 18 anos está presente por toda a cidade e em outros municípios da região com 13 congregações, programa radiofônico HOJE – Hora de Ouvir Jesus, pela rádio Eldorado de Sete Lagoas; idealizador e mantenedor do PROJETO BOM PASTOR (uma realidade de cunho social inegável) que prioriza a assistência à saúde, idealizador e fundador da Associação Teológica de Formação Ministerial – ASSTEFM.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br, você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.