Prefeitura de Sete Lagoas cede imóvel para Associação de Moradores de Riacho do Campo

Parceria visa revitalizar uma antiga escola desastivada e transformar o local em um ponto de encontro da comunidade.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O espaço que até então estava abandonado, em breve se tornará um importante ponto de encontro, saúde, assistência social e lazer para a comunidade de Riacho do Campo, no distrito do Barreiro. Na noite do último dia 11 de setembro, o prefeito Duílio de Castro assinou termo de cessão da antiga escola desativada da comunidade para a Associação de Moradores. "É mais uma parceria que nós temos de muitas que estamos fazendo em Sete Lagoas, seja para reforma de praças, de ruas e, agora, com uma antiga escola abandonada por gestões passadas. Esse era um sonho antigo da comunidade, que a partir de agora vai reformar e cuidar desse espaço", anunciou o prefeito durante assinatura do termo de cessão.

Quem fez a intermediação do processo de cessão junto à Prefeitura foi o vereador Ismael Soares. "Gostaria de parabenizar a associação e o prefeito Duílio de Castro por esse empenho. Tenho certeza que o local será muito bem cuidado e aproveitado. Sete Lagoas continua acontecendo porque o nosso prefeito cuida da nossa gente no dia a dia", agradeceu o vereador.

Para a presidente da associação de moradores, é uma grande conquista para a comunidade. "Isso aqui vai beneficiar muito a comunidade. Estávamos precisando de um espaço como esse e estamos muito felizes por isso. É uma vitória alcançada", comentou Maria Lúcia, em nome dos moradores de Riacho do Campo. Ela, inclusive, já faz planos para o local. "Primeiro nós precisamos fazer uma quadra de esportes para os jovens, um parquinho para as crianças, uma academia ao ar livre para as pessoas se exercitarem e também uma praça pra gente poder relaxar, sentadinho, tranquilo, porque aqui é uma paz, um sossego. Vai ser uma maravilha", acredita.

Com Prefeitura de Sete Lagoas