Investidores italianos recebem apresentação de loteamento industrial em Sete Lagoas

A Aurea Finvest, uma empresa de desenvolvimento imobiliário com um loteamento industrial em Sete Lagoas, está de olho no interesse dos empresários italianos. Uma delegação da empresa está atualmente na Europa para apresentar o ambicioso projeto Eco238, que possui um Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 200 milhões e abrange uma vasta área de 4,4 milhões de metros quadrados no município.

Foto: Divulgação/ Aurea Finvest

Até a próxima sexta-feira (15), esse empreendimento estará sob os holofotes dos empresários das cidades de Milão, Turim, Pádua e Roma. A empresa está acompanhando a comitiva do governador Romeu Zema, do partido Novo, em sua missão na Itália, cujo principal objetivo é atrair investimentos, promover o comércio bilateral e estimular parcerias de negócios.

André Pompeu, diretor de desenvolvimento e sócio da Aurea Finvest, revela que várias oportunidades no médio e longo prazos já estão se desenhando graças às apresentações na Itália. Ele destaca o potencial do Eco238 em se tornar um importante receptor de recursos.

O executivo enfatiza que, devido à magnitude dos projetos, a missão na Itália concentra-se em iniciar conversas e estabelecer novos relacionamentos. "Os contatos estão sendo muito bem recebidos, e retornaremos ao Brasil com excelentes perspectivas para nosso pipeline", ressalta.

Pompeu observa com orgulho que Sete Lagoas já conta com exemplos de sucesso de empresas italianas operando no município. "Tenho certeza de que o Eco238 será visto como uma oportunidade para empresas que desejam estabelecer presença no Brasil", comenta.

O loteamento industrial em Sete Lagoas já abriga uma indústria italiana, a fabricante de embalagens farmacêuticas Ompi. Além disso, encontra-se estrategicamente localizado em frente ao complexo da fabricante italiana de veículos pesados Iveco.

Além da localização privilegiada, com fácil acesso a todo o estado e ao restante do país, o empreendimento se destaca pela infraestrutura pronta para receber empreendimentos industriais.

De acordo com a empresa, cinco outras empresas já adquiriram lotes na região. Duas indústrias têm planos de iniciar operações em 2024, e há a perspectiva de criação de aproximadamente mil empregos diretos no próximo ano. A Aurea Finvest assumiu a gestão do projeto em 2021.

Da redação com informações de Diário do Comércio