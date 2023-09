Conheça o projeto voluntário 'AVOSGalegria' de Sete Lagoas: solidariedade e apoio emocional a pacientes hospitalares

O grupo AVOSGalegria teve início em 2006 quando funcionários do Banco do Brasil decidiram voltar com os trabalhos da Associação das Voluntárias Senhora das Graças. Uma campanha de arrecadação resultou em doações significativas, incluindo livros, cadernos e brinquedos distribuídos para abrigos e creches. Além disso, o grupo começou a visitar hospitais vestidos como Papai Noel, Mamãe Noel e palhaços para alegrar os pacientes. Desde então, o grupo expandiu suas atividades, realizando plantões semanais no Hospital Nossa Senhora das Graças e colaborando com diversas instituições.

A origem do grupo remonta a 2006 quando Tânia de Fátima Gonçalves, funcionária do Banco do Brasil e demais colegas de serviço, tiveram uma ideia inspiradora de retomar os trabalhos do AVOSGalegria (Associação das Voluntárias Senhora das Graças).

Naquele ano, o banco comemorava seu bicentenário e lançou uma campanha em colaboração com seus funcionários, famílias e comunidade local para angariar doações que ajudassem comunidades carentes. A iniciativa resultou numa impressionante quantidade de doações, incluindo livros, cadernos e brinquedos que foram coletados ao longo do ano e posteriormente distribuídos em abrigos e creches para beneficiar aqueles que mais necessitavam.

Contudo, o espírito solidário da equipe do Banco do Brasil não se limitou a isso. Com as doações excedentes em mãos e a atmosfera festiva do Natal, um pequeno grupo de funcionários decidiu ir além, realizando a entrega dos presentes em um hospital. Nessa emocionante visita, alguns deles se vestiram como Papai Noel, Mamãe Noel e palhaços, levando alegria e conforto aos pacientes.

Assim, a origem do grupo está profundamente enraizada nessa bela história de solidariedade e empatia, onde a generosidade de Tânia e seus colegas se uniu para criar um impacto positivo em suas comunidades e na vida daqueles que mais necessitavam. Desde então, o grupo continuou a seguir esse espírito altruístico, dedicando-se a fazer a diferença em nossa sociedade de várias maneiras.

"A partir daí alguns funcionários do banco e outras pessoas que se interessaram entraram e deixou de ser algo do banco e virou voluntariado mesmo que quisemos fazer, e continuamos indo todo ano. Chegamos até a apadrinhar um abrigo. E comemorávamos os aniversariantes do mês com bolo, surpresinha para as crianças, cantávamos parabéns, contávamos história, fazíamos pintura facial, isso de 2006 até 2015. A gente se divertia e fazia adiferença na vida dessas crianças que viviam no abrigo na rua Geraldo Mendes", relata Tânia de Fátima.

Em 2015, o grupo recebeu um convite da Associação das Voluntárias do Hospital Senhora das Graças para realizar visitas regulares ao hospital e se tornarem membros do AVOSGalegria.

"Nos juntamos àquela galera de umas dez pessoas e começamos a fazer curso de palhaçaria, formamos grupo de estudo para aprender mais, fizemos cursos pela internet, oficinas em Belo Horizonte, oficinas de música, de contação de história e de expressão corporal".

Em outubro de 2016, durante a semana da criança, o grupo realizou seu primeiro plantão no Hospital Nossa Senhora das Graças. A partir desse momento, o grupo começou a expandir seus esforços. No entanto, com a chegada da pandemia, as atividades desaceleraram devido às circunstâncias individuais de seus membros, como compromissos acadêmicos, casamento, mudanças, entre outros. As apresentações temporariamente cessaram, mas o grupo manteve seu compromisso de arrecadar ítens para o bazar e continuou apoiando a Associação dos Voluntários que atua no hospital.

O grupo estabeleceu um acordo com o hospital para realizar plantões semanais, embora não haja um dia fixo para essas atividades. Geralmente, os plantões ocorrem aos sábados pela manhã com a escalação de palhaços sempre em dupla ou trio, pois um palhaço não atua sozinho. É importante mencionar que dentro do grupo existem dois membros aposentados que têm uma maior flexibilidade de horários. Por esse motivo ocasionalmente eles realizam plantões durante a semana, proporcionando apoio adicional quando necessário.

“Mas é um plantão por semana e a gente visita todo o hospital. Começamos do décimo andar e vamos descendo visitando os quartos, a não ser que a porta esteja fechada com o paciente dormindo. Respeitamos as vezes em que a pessoa quer falar e a gente ouve. Às vezes a pessoa quer ouvir, a gente fala. Às vezes passamos só cantando, fazendo uma serenata no corredor. Às vezes entramos no quarto, brincamos e fazemos nossos jogos, mágica, canto e dança, adivinhações".

Além dos pacientes e seus acompanhantes, o grupo mantém interações significativas com as equipes hospitalares. Isso inclui profissionais da área de enfermagem, médicos (mediante autorização), equipes encarregadas da preparação da alimentação dentro do hospital, bem como a equipe de Recursos Humanos. O grupo desempenha um papel interativo abrangente dentro das instalações hospitalares, estabelecendo conexões com diversos setores.

O grupo busca ativamente oportunidades de colaboração com outras instituições e grupos. Foram convidados a realizar trabalhos em hospitais localizados em Belo Horizonte e participaram de uma oficina com estudantes de medicina da Faminas, uma faculdade de medicina de Belo Horizonte. Além disso, também participaram de uma oficina com estudantes de medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas, que demonstraram interesse em suas atividades. Neste momento, o grupo está iniciando a capacitação de uma segunda turma na Faculdade Atenas de Medicina, em Sete Lagoas. Desta vez, a capacitação será direcionada para a Liga de Pediatria. Além disso, o grupo também realizou visitas ao setor de Oncologia onde as pessoas estão passando por tratamentos de quimioterapia.

O projeto voluntário é de suma importância devido à sua capacidade de proporcionar apoio emocional e alegria a pacientes, familiares e equipes hospitalares em um ambiente muitas vezes desafiador e emocionalmente intenso. Além disso, o projeto estende sua influência positiva para além das instalações do hospital, colaborando com estudantes de medicina e fortalecendo laços com a comunidade acadêmica.

