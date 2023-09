Curso gratuito capacitou empresários locais para participar de licitações municipais

Capacitar fornecedores locais para que mais empresas da cidade possam participar das licitações públicas da Prefeitura. Esse foi um dos objetivos do curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a empresa Licitar Digital, na noite desta terça-feira, 12 de setembro, no salão do prédio do Bela Vista. Na ocasião, mais de 150 participantes se capacitaram e conheceram um pouco mais sobre a digitalização dos processos licitatórios do Município.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

"Quando o processo vai para o digital, quando há mais acessibilidade para o cidadão e para o empresário consultarem em tempo real, gera muito mais credibilidade ao processo de compra", afirma o CEO da Licitar Digital, Thiago Pedra. Vale lembrar que o maior comprador do Brasil é o poder público, correspondendo entre 13% e 15% do PIB, somando os mais de 5 mil municípios, estados, fundações públicas, autarquias e câmaras municipais. Um mercado amplo à procura de bons fornecedores.

"No serviço público sabemos que hoje tudo é licitado, tudo faz parte de um processo de compra e, às vezes, os empresários perdem muitas oportunidades por não conhecerem esses processos bem na porta de casa", lembra Willian Aparecido da Silva, proprietário da Prolagos, empresa fornecedora da Prefeitura que apresentou seu case durante o evento.

O presidente da Câmara Caio Valace representou o Legislativo no evento. O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, fizeram questão de participar e anunciar a lei que privilegia fornecedores locais nas licitações municipais. "Na nova lei que criamos e encaminhamos para a Câmara, o pequeno e o microempresário locais podem participar das licitações municipais e ganhar mesmo cobrando até 10% a mais do que o menor preço do concorrente. Mas, para isso, é preciso que eles saibam como participar dos processos licitatórios da Prefeitura, pois queremos que os recursos fiquem na cidade, gerando emprego e renda aqui", disse o prefeito. Edmundo Diniz garante que o Município é um bom pagador. "Somos o maior contratante do município e estamos em dia com todos os nossos fornecedores. Venda para o Município com condições diferenciadas, pois queremos cada dia mais valorizar o empresariado local", completou o secretário.

Entre os assuntos abordados no curso, os participantes aprenderam sobre licitações para fornecedores, a importância das compras públicas para o desenvolvimento econômico local e Como se preparar para as licitações e compras diretas, além da apresentação do case da Prolagos. Na ocasião, o prefeito aproveitou para anunciar o próximo curso a ser oferecido aos empresários locais: como exportar os produtos de Sete Lagoas para o mundo.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas