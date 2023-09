15 de setembro: Procon Municipal realiza blitz informativa no CAT-JK no Dia do Cliente

Neste 15 de setembro de 2023 é comemorado o "Dia do Cliente", uma data ímpar dedicada àquele que, de fato, tem se mostrado como grande parceiro do fornecedor e principal contribuinte do sucesso de seu negócio. Em alusão à data, o Procon Municipal de Sete Lagoas realiza uma blitz informativa nesta sexta, de 09h às 17h, no CAT-JK, centro da cidade, uma ótima oportunidade para informar fornecedores sobre suas obrigações e clientes sobre seus direitos.

Foto: Ilustrativa

De acordo com a gerente do Procon Municipal, Vanessa Costa, o fornecedor, ao considerar os direitos básicos do cliente como premissa basilar nas relações de consumo, estará, sem dúvida, tornando sólida a parceria entre ambos e contribuindo de forma primordial para o desenvolvimento econômico local. "Dispor de produtos e serviços com qualidade e segurança demonstrará, sem dúvida, o respeito sincero do fornecedor a seu cliente, uma vez que atenderá a legislação, além de fidelizar a preferência do consumidor, uma ação tão concorrida nos dias de hoje", diz a gerente.

Vanessa salienta ainda que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor enumera, no Capítulo III, Art. 6º e respectivos incisos, os direitos básicos do consumidor, exaltando o princípio da segurança e proteção à vida, à informação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, à prevenção e à reparação dos danos causados requeridos em juízo, consolidando dessa forma o princípio do direito legal ao consumidor. "Sem dúvida, somos todos clientes.

*Com Prefeitura de Sete Lagoas