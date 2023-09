Sete Lagoas tem máxima de 28°C com possibilidades de pancadas de chuva; veja a previsão completa

O INMET prevê sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer momento. Um alerta foi emitido para chuvas intensas até as 10h da manhã desta sexta-feira. As temperaturas variam de 18°C a 28°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão indica sol com muitas nuvens ao longo do dia, com períodos nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento.

O INMET lançou um alerta, indicando a possibilidade de chuvas intensas até as 10h da manhã desta sexta-feira. Portanto, é fundamental que a população esteja atenta às condições meteorológicas e tome as precauções necessárias.

Em relação às temperaturas, a mínima esperada é de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 27% e 79%. Quanto à precipitação, espera-se um acumulado de 25mm de chuva, com probabilidade de 90%. O vento sopra na direção ESE a uma velocidade de 15km/h.

Da redação

*Com informações do INMET