Prefeitura vai lançar política para combater o assédio moral, sexual e a discriminação no trabalho

Com o objetivo de ampliar a divulgação da "Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, ao Assédio Sexual e a Discriminação no Serviço Público Municipal" e promover uma cultura de respeito e igualdade entre os servidores municipais, a Corregedoria Geral do Município promoverá uma série de palestras no dia 22 de setembro de 2023, a ser realizada no auditório do UNIFEMM - Centro Universitário de Sete Lagoas, das 14h às 16h.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Entre os palestrantes convidados, destaca-se o Ouvidor de Assuntos Institucionais do Estado de Minas Gerais, Tiago de Oliveira Melgaço, que abordará o tema "Assédio: como identificar e prevenir essa prática". Melgaço, Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é reconhecido por sua expertise na área e trará insights valiosos sobre a identificação e prevenção do assédio no ambiente de trabalho.

Na sequência, Hérica das Graças Martins, mediadora judicial e privada pelo Instituto e Câmara de Mediação Aplicada – IMA, apresentará a palestra "Comunicação Assertiva e Não Violenta no Ambiente de Trabalho", enfocando a importância da comunicação eficaz na promoção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

A Prefeitura de Sete Lagoas incentiva todos os servidores a participarem ativamente dessas palestras, pois a conscientização e a educação desempenham um papel fundamental na construção de um serviço público mais inclusivo e equitativo.

A instituição da Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e a Discriminação no Serviço Público Municipal representa um compromisso firme da administração municipal em criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os colaboradores do município, onde o respeito e a igualdade sejam a norma.

Faça sua inscrição por meio do link: http://diario.setelagoas.mg.gov.br/combateassediomoralesexual

Com Prefeitura de Sete Lagoas