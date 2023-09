Pastor Alcides no 'Passando a Limpo': A luta pelos direitos das pessoas com autismo

Na manhã desta sexta-feira, o programa "Passando a Limpo" teve a honra de receber o vereador Pastor Alcides, atualmente em seu 4º mandato na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Com uma trajetória marcada por engajamento social e uma sólida formação acadêmica, o vereador Pastor Alcides é uma figura reconhecida na comunidade e um defensor incansável de diversas causas.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Formado em Ciências Sociais pela Fundação Educacional Monsenhor Messias (UNIFEMM) e em Teologia pelo Seminário Bíblico Mineiro (SBM) de Belo Horizonte, Alcides também é Técnico em Enfermagem pela Cruz Vermelha Brasil, além de possuir qualificações em Planejamento Familiar e Programa Paternidade Responsável pela Propater da USP São Paulo. Além disso, é o idealizador e mantenedor do "PROJETO BOM PASTOR", uma iniciativa social inegável que prioriza a assistência à saúde.

Durante a entrevista, o vereador destacou uma de suas principais bandeiras: o apoio às pessoas com autismo, doenças raras e múltiplas deficiências. Ele enfatizou a urgência de preparar a cidade para atender a essas demandas, qualificando profissionais e implementando políticas públicas adequadas. Segundo Alcides, "Só quem tem uma pessoa com autismo em casa, ou convive com familiares que têm autistas em casa, é que sabe na realidade a necessidade inadiável de que esta população tenha as devidas atenções e as políticas públicas possam atender conforme a demanda do autismo e das múltiplas deficiências."

O vereador tem se dedicado a diversas frentes, incluindo a saúde e o meio ambiente. Ele busca estabelecer um intercâmbio entre diferentes secretarias municipais, como o SAAE e a Secretaria do Meio Ambiente e de Obras, para garantir que trabalhem juntas em prol das necessidades da comunidade.

Em relação às ações voltadas às pessoas com autismo e outras deficiências, destaca-se a Lei 8.240, de autoria do vereador Alcides, que desde 8 de maio de 2013 promove atendimento específico para essas pessoas. Além disso, Alcides trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Educação para estruturar as escolas municipais, incluindo a criação de salas sensoriais, a aquisição de tablets e a capacitação de professores de apoio.

Outra iniciativa importante é a busca pela criação do Centro de Referência de Apoio e Atendimento a Pessoas com Autismo, que contará com uma equipe multidisciplinar composta por neurologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, terapeutas comportamentais e psiquiatras, tudo em um só lugar. O vereador também enfatizou o comprometimento do Prefeito Duilio em atender a essa necessidade de forma imediata.

Além disso, Sete Lagoas já conta com a Lei do Dia Municipal do Autista, celebrado em 2 de abril, mas as ações não se limitam a esse mês. No último domingo de setembro, dia 24, no Parque Náutico da Lagoa Bela Vista, está programada uma ação às 9h da manhã. O evento contará com a presença de terapeutas ocupacionais, psicólogos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e fonoaudiólogos, com o objetivo de fornecer informações, orientações sobre os direitos dos autistas e realizar rastreamento de crianças. A detecção precoce do autismo é fundamental para iniciar o acompanhamento e atender às necessidades dessas crianças.

O vereador Pastor Alcides fez um convite caloroso a toda a população para se unir a essa causa no dia 24 de setembro, às 9h da manhã, no Parque Náutico da Lagoa Bela Vista, reforçando a importância de apoiar e promover a inclusão das pessoas com autismo e deficiências na comunidade de Sete Lagoas.

Assista à entrevista completa na íntegra: