Ginásio Vinício Dias Avelar ganha nova iluminação de LED e campo do Belo Vale será reformado

Os investimentos no esporte de Sete Lagoas não param. Depois da reforma do ginásio Dr. Márcio Paulino, do novo estádio do Montreal, da nova iluminação de LED nos campos da cidade e do novo gramado do campo do Boa Vista, chegou a vez da nova iluminação do ginásio Vinício Dias Avelar, no Nova Cidade, e da reforma do campo de areia do Belo Vale.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta, visitou os dois locais na manhã desta quinta-feira. No ginásio Vinício Dias Avelar, ele conferiu a nova iluminação. O local já havia recebido nova pintura pela atual gestão no ano passado. "É para atender você, peladeiros, eventos esportivos, todas as pessoas que amam jogar futebol e outras modalidades aqui no ginásio do Nova Cidade. Estou muito feliz com mais uma obra realizada pela Prefeitura em prol do esporte da nossa cidade", comentou.

Já no campo do Bela Vista, o secretário adjunto listou as modalidades que o novo local poderá receber em breve. "Quantos atletas não passaram por aqui? Vou dar exemplo de Gomes, da Seleção Brasileira, saiu do campinho de areia do Belo Vale para o mundo. Tenho certeza que vamos revitalizar o espaço para termos aqui também outras atividades como futevôlei, beach tennis e, claro, o futebol de areia. Muito em breve esse lugar maravilhoso será entregue a você, desportista de Sete Lagoas", afirmou Marcelo Cooperseltta.

Com Prefeitura de Sete Lagoas.