Novo semáforo da Av. Marechal Castelo Branco requer atenção de motoristas e pedestres

Desde a última segunda-feira, 11 de setembro, o conjunto de semáforos da nova avenida Marechal Castelo Branco, esquina com rua Felipe Chamon, no bairro Santo Antônio, passou a funcionar. Instalado pela Secretaria Adjunta de Trânsito (Seltrans), o objetivo é dar mais segurança a pedestres e maior fluidez para os veículos que saem do bairro, tanto em direção à BR-040 quanto em direção ao centro da cidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

No entanto, o que se viu nos primeiros dias foi uma série de flagrantes de desrespeito à nova sinalização, colocando em risco a vida de pedestres e motoristas. Em cerca de dez minutos em que nossa equipe esteve no local, foi possível observar motoristas avançando o sinal, convergindo em sentido proibido, retornando na avenida de forma indevida e também ultrapassando o limite de velocidade da via.

O vereador Rodrigo Braga chegou a fazer um desabafo em suas redes sociais. "Eu parei lá no sinal por dois minutos. Vi três motoristas desrespeitando a sinalização. Isso é um perigo. Há placas informando onde pode descer, virar, subir, onde não pode... então, gente, por favor. Quando dá problema, a culpa é do prefeito, do vereador, mas as pessoas não respeitam. Vou pedir para colocar um Olho Vivo lá, infelizmente, é lamentável. Foi um pedido da própria comunidade, mas estão colocando a vida das pessoas em risco. É preciso ter consciência", pediu.

Vale lembrar mais uma vez: quem está na rua Felipe Chamon e quer entrar na Marechal Castelo Branco, só é permitido virar à direita. Virar à esquerda é proibido em ambos os sentidos. Para quem está na Marechal Castelo Branco, é proibido retornar nessa esquina. No sentido de quem sobe, são dois semáforos, um na esquina com Felipe Chamon e outro para pedestres. Já no sentido de quem desce, há apenas um semáforo. O limite de velocidade no trecho é de 60 quilômetros por hora e pedestres só devem atravessar na faixa. "Se todos respeitarem a sinalização, ninguém será multado e todos salvamos vidas", comenta Daniela Maia, do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans.

Com Prefeitura de Sete Lagoas