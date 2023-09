Sete Lagoas lidera processo de regionalização do SAMU contemplando 33 municípios com o serviço

Assinatura de Termo de Cooperação e inauguração de nova sede da unidade representam início de projeto referência no país

Esta sexta-feira, 15 de setembro, marca o início de uma nova era para um dos serviços de urgência e emergência em saúde de Sete Lagoas e agora também para dezenas de cidades da região. Foi assinado o Termo de Cooperação entre Municípios oficializando o projeto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional (SAMU). Além disso, também foi inaugurada a base descentralizada em Sete Lagoas com uma forte estrutura para coordenar todo o sistema. As solenidades contaram com as presenças de representantes do Governo de Minas, prefeitos, vereadores, servidores públicos e profissionais do SAMU.

Foto: Flavio Andreata

A descentralização do SAMU reúne as microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo contemplando 33 cidades e pontuando 11 bases em cidades estratégicas. A soma de esforços entre poderes municipal e estadual construiu para este projeto que será referência para o Brasil. “Hoje é um dia histórico para Sete Lagoas quando expandimos esse serviço de extrema importância no atendimento pré-hospitalar e transferência de pacientes graves. Um projeto regional construído de maneira inovadora com um esforço muito grande de Sete Lagoas com esta pactuação com o Governo de Minas. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro e ao secretário Marcelo Fernandes por executarem tão bem o papel de transformar um sonho em realidade”, destacou Fábio Bacheretti, secretário estadual de Saúde.

Sete Lagoas lidera este processo há quase dois anos e, inclusive, como cidade polo, investiu na construção de uma base ampla, moderna e planejada. O SAMU, que já está em operação há 20 anos na cidade, agora vai salvar muito mais vidas em uma grande área territorial. “Uma união de esforços que permite a transformação positiva de todo um sistema. Teremos muito mais capacidade de socorrer as pessoas e chegar às unidades emergências de toda a região. Nossa eterna gratidão ao governador Romeu Zema e ao secretário Fábio Bacheretti que garantiram esta realização”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Foto: Flavio Andreata

Dezenas de viaturas e novas equipes já estão disponíveis para a operação regional que deverá ocorrer de maneira gradativa. A vigência do convênio terá início após publicação do Diário Oficial do Município, que ocorrerá mediante expedição do alvará sanitário pela Vigilância Sanitária Estadual. Isso ocorrerá quando todas as 11 bases descentralizadas estiverem prontas para funcionamento. “Um dia muito aguardado por todos os profissionais do SAMU. Estamos pensando nas pessoas com assistência de qualidade e eficaz. A experiência de toda a equipe de Sete Lagoas será muito importante para toda a região e esperamos que a integração ocorra de maneira célere e responsável”, ressaltou Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Compuseram a mesa o prefeito Duílio de Castro, o secretário de estado de Saúde Fábio Bacheretti, o secretário municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes e ainda o secretário executivo da Casa Civil do Estado de Minas Gerais Fernando Borja, o presidente da Câmara Municipal Caio Valace, o promotor de Justiça curador da Saúde Paulo Cézar Ferreira da Silva, o coordenador municipal de Gestão em Saúde Alber Alípio, o coordenador do SAMU Múcio Eduardo Júnior, o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS) Edvaldo Farias da Silva Filho, o presidente do COSEMS regional Raphael Dumont, o superintendente Regional de Saúde Fabrício Teixeira, e a coordenadora municipal da Urgência e Emergência Cíntia Teixeira Andrade.

Foto: Flavio Andreata

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Abaeté, Araçaí, Baldim, Biquinhas, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cedro do Abaeté, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pompéu, Prudente de Morais, Quartel Geral, Santana de Pirapama. Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito, Três Marias e Sete Lagoas.

BASES DESCENTRALIZADAS

Abaeté, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Paraopeba, Papagaios, Pompéu, Santana de Pirapama, Sete Lagoas e Três Marias.

NOVA SEDE

A programação foi encerrada em grande estilo. Em um clima de muita emoção, a nova sede do SAMU foi inaugurada, em um ponto mais central, facilitando assim o deslocamento das viaturas e dando mais agilidade ao socorro, na rua Major Castanheira, 115, ao lado da Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha). Uma justa homenagem foi feita à enfermeira Roseli Simeão Redoan, falecida em 2014, e que prestou relevantes serviços à saúde pública municipal. Ela dá nome à nova unidade e, no ato, foi representada por familiares que, emocionados, decerraram a placa inaugural ao lado do prefeito Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas