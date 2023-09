Previsão do tempo: Sete Lagoas e mais 630 cidades de Minas em alerta de temporal com granizo; veja a lista

O município de Sete Lagoas, juntamente com mais de 630 cidades em Minas Gerais, está sob alerta meteorológico para a possibilidade de temporal e granizo neste sábado, conforme informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, que foi divulgado na sexta-feira (15), tem validade até as 10h de hoje, podendo ser renovado posteriormente.

Imagem: Reprodução/INMET

De acordo com o Inmet, as condições climáticas adversas podem trazer consigo chuvas intensas, com acumulados de até 50 mm por dia, ventos de alta intensidade variando entre 40 e 60 km/h, e ainda a ameaça de granizo. Embora haja um baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em áreas agrícolas, queda de galhos de árvores e possíveis alagamentos, a população está sendo alertada a ficar atenta e tomar precauções.

Previsão do tempo para o fim de semana em Sete Lagoas

Sábado (16)

O sábado em Sete Lagoas será caracterizado por períodos de sol com muitas nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde. À noite, a expectativa é de que a chuva diminua.

Temperatura Mínima: 17°C (Estável)

Temperatura Máxima: 31°C (Em elevação)

Umidade Máxima: 100%

Umidade Mínima: 40%

Chuva: 3mm - 67%

Manhã: Muitas nuvens, com ventos fracos soprando do leste-nordeste.

Tarde: Muitas nuvens com ocorrência de pancadas de chuva isoladas, ventos fracos na direção nordeste-este.

Noite: Previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, e ventos fracos soprando do leste-sudeste.

Domingo (17)

No domingo, as condições climáticas permanecerão estáveis em Sete Lagoas:

Temperatura Mínima: 16°C (Estável)

Temperatura Máxima: 31°C (Estável)

Umidade Máxima: 90%

Umidade Mínima: 30%

Manhã: O céu estará nublado, com ventos fracos soprando do leste-sudeste.

Tarde: Novamente, céu nublado, com ventos moderados na direção leste-nordeste.

Noite: Espera-se um céu encoberto, com ventos fracos soprando do leste-nordeste.

É importante que os moradores de Sete Lagoas e regiões vizinhas estejam preparados para as condições climáticas adversas, seguindo as orientações de segurança, como evitar áreas de risco durante o temporal e monitorar as atualizações meteorológicas para eventuais mudanças nas previsões.

Fonte: INMET