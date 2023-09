Acidente na MG-424: Condutor de bicicleta motorizada sofre TCE após colisão com caminhão em Sete Lagoas

Na tarde desta sexta-feira (15), um condutor de bicicleta motorizada de 57 anos sofreu um grave traumatismo cranioencefálico (TCE) em um acidente ocorrido na rodovia MG-424, próximo ao Posto Pretosete. O acidente ocorreu quando a bicicleta motorizada colidiu com a lateral traseira de um caminhão e resultou na queda do condutor.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo relatos, o motorista do caminhão, de 27 anos, seguia no sentido prudente de Morais a Sete Lagoas quando se deparou com a bicicleta motorizada transitando de forma errática, realizando movimentos em zigue-zague. A colisão ocorreu quando o ciclomotor atingiu a lateral traseira do caminhão, fazendo com que a bicicleta tombasse na via.

Uma testemunha, de 24 anos, afirmou que o condutor da bicicleta motorizada aparentava estar sob efeito de álcool. O acidente aconteceu quando o caminhão já estava concluindo a ultrapassagem do ciclomotor, momento em que a colisão com a lateral traseira do veículo ocorreu, resultando na queda do condutor na faixa de rolamento.

A vítima foi prontamente socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto a bicicleta foi removida para o pátio do Socorro Fênix. O estado de saúde do condutor da bicicleta motorizada permanece crítico, sendo acompanhado de perto pelas autoridades locais.

As circunstâncias exatas do acidente estão sob investigação pelas autoridades competentes.

Da redação