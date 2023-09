Comendadora Fabiana Frederighi celebra recorde obtido com o almanaque do Democrata

Fabiana Frederighi Fonseca, uma mulher com uma paixão ardente por história e um amor pelo futebol, conquistou um feito notável como a primeira mulher brasileira a escrever um almanaque de futebol. Seu livro, que se concentra no Time Democrata Futebol Clube, é muito mais do que uma simples obra; é uma celebração da herança esportiva e um marco significativo para a representação feminina no mundo do futebol.

Comendadora Fabiana Frederighi e o troféu pelo recorde da RankBrasil. Foto: Renato Medeiros / 360 Clik.

Nascida na cidade do Rio de Janeiro em 27 de julho, Fabiana atualmente reside em Sete Lagoas, MG, há 26 anos, onde construiu uma vida repleta de realizações. Ela é uma Comendadora de História, uma pesquisadora dedicada da história de Sete Lagoas e Tiradentes. Além disso, Fabiana é autora de 10 livros, todos escritos desde o início da pandemia. Ela também se destaca como mentora e editora de projetos literários que envolvem mais de 108 autores. Sua dedicação à literatura e à história não conhece limites.

Mas o que a trouxe ao mundo do futebol e a inspirou a escrever um almanaque sobre o Democrata Futebol Clube?

A resposta está na empolgação que ela testemunhou quando o clube foi promovido para a primeira divisão em 2022. A cidade estava em festa, e Fabiana, como historiadora de coração, ficou curiosa sobre as histórias não registradas oficialmente do clube. Ela descobriu que o Democrata Futebol Clube, um time centenário, estava cheio de histórias fascinantes e que nenhuma delas havia sido registrada adequadamente.

A jornada de Fabiana para escrever o almanaque começou em outubro de 2022, quando ela assinou um contrato de permissão com o Presidente do clube. No entanto, o trabalho real começou em fevereiro de 2023, com o objetivo de lançar o livro em junho, a tempo das comemorações dos 109 anos do clube.

Não foi uma jornada isenta de desafios. Fabiana enfrentou a perda histórica de documentos, o que resultou em algumas passagens importantes baseadas em citações em vez de comprovações históricas. Afinal, o Democrata Futebol Clube existia muito antes da criação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, houve resistência na obtenção de documentos cruciais que algumas pessoas possuíam, mas não estavam dispostas a compartilhar.

No entanto, Fabiana encontrou apoio valioso ao longo do caminho. Muitos se uniram para ajudá-la em sua busca por informações históricas e documentação, e a essas pessoas, ela expressa sua gratidão sincera.

O almanaque Democrata Futebol Clube não é apenas uma história sobre um clube de futebol, mas uma narrativa sobre um time que resistiu a desafios históricos, como as duas Guerras Mundiais, a gripe espanhola e até mesmo a pandemia. Além disso, ele destaca a trajetória de jogadores que começaram ou passaram pelo clube e chegaram à Seleção Brasileira de Futebol.

Durante a Feconex 2023, Fabiana concedeu uma entrevista exclusiva ao SeteLagoas.com.br mostrando detalhes do almaque e contando como foi o processo de construção desse trabalho, confira:



Esta conquista de Fabiana Frederighi Fonseca representa muito mais do que um recorde; é um testemunho do poder da determinação e paixão. Ser a primeira mulher brasileira a escrever um almanaque de futebol é uma conquista que transcende os limites do gênero, e Fabiana a recebe com humildade e orgulho.

Ela registrou em seu Instagram o momento da assinatura do Certificado da RankBrasil pelo recorde alcançado junto ao almanaque e troféu:



Seu almanaque é um presente para o clube, para a cidade e para todos nós que admiramos seu trabalho árduo e dedicação incansável. É uma prova de que, quando se trata de seguir sua paixão, não existem barreiras intransponíveis. Fabiana Frederighi Fonseca, uma pioneira na história do futebol brasileiro, abriu caminho para muitas outras mulheres que sonham em fazer história no mundo do esporte.

Da Redação com RankBrasil