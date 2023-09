No Dia dos Caminhoneiros (16/09), uma homenagem e depoimento de dois profissionais setelagoanos sobre a rotina nas estradas

O Dia do Caminhoneiro, celebrado hoje 16 de setembro, é uma homenagem aos profissionais que percorrem as estradas brasileiras e internacionais, impulsionando a economia do país ao transportar diversas mercadorias.

Imagem: ilustrativa/internet

Essa data foi oficialmente estabelecida como o Dia Nacional do Caminhoneiro por meio da lei nº 11.927, de 17 de abril de 2009, decretada pelo ex-vice-presidente do Brasil, José Alencar Gomes da Silva. No Brasil, existem também outras duas datas comemorativas dedicadas aos caminhoneiros: 30 de junho e 25 de julho.

Os caminhoneiros fazem parte do time que mais movimenta a economia do país. Desempenham um papel fundamental na economia nacional. Eles são indispensáveis para o transporte rodoviário de cargas, garantindo que desde a matéria-prima até o produto final todos cheguem ao destino. Além disso, abastecem as populações com itens essenciais e bens de consumo tanto no Brasil quanto nas fronteiras, movimentando mais de 60% dos produtos pelas rodovias.

Junto com as responsabilidades vem os prazeres, desafios e experiências. Nada mais interessante do que conhecer um pouco da história de um caminhoneiro e escutar o que eles têm a dizer! Confira:

"Meu nome é Raimundo Gomes de Oliveira, sou caminhoneiro já faz 35 anos, transporto mercadoria alimentícia para o Supermercado Santa Helena. De vez em quando ficamos parados na BR por trânsito, ou caso o pneu fure Andamos muito na BR-040, ou para o lado do RJ, Igarapé, Betim, para todo lado vamos seguindo, o dia a dia é isso".

"Meu nome é Jairo custodio Felix da Silva, sou caminhoneiro a dois anos, faço viagens para o Ceasa todos os dias, transporto carga de hortifrut. Acordo cedo às 2h, pois o Ceasa funciona cedo. Seguimos de Sete Lagoas a Belo Horizonte, carrego o caminhão com a ajuda dos meus companheiros. As dificuldades quase sempre são com o trânsito que às vezes fica confuso, mas colocamos Deus na frente e seguimos".

Da Redação, Maria Eduarda Alves