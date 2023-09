VÍDEO: veículo capota na Av. Pixinguinha e motorista é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Na noite deste domingo (17), um grave acidente chocou moradores do bairro Brasília, em Sete Lagoas. Um veículo capotou na Rua Pixinguinha, deixando o motorista preso às ferragens.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se deslocou até o local para prestar socorro à vítima. Após um trabalho minucioso, os bombeiros conseguiram resgatar o motorista das ferragens. Veja vídeo:

O condutor do veículo foi retirado consciente e imediatamente recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica mais detalhada.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, e as autoridades investigarão o ocorrido para determinar as causas do capotamento.

Da Redação