Homem morre após ser contido por moradores ao agredir mulher em padaria de BH

Um homem agrediu uma mulher em uma padaria em BH e foi contido por moradores do bairro Milionário. Ele passou mal e morreu durante a contenção. A mulher alegou que ele estava tendo um surto psicótico. A polícia investiga se a morte foi natural ou provocada.

Foto: Reprodução/Internet

Um homem morreu após ser contido por moradores do bairro Milionário, na região do Barreiro, enquanto agredia a companheira em uma padaria na rua Ponta Grossa na manhã desta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem agrediu a mulher dentro do estabelecimento, chamando a atenção dos clientes e pessoas que passavam na rua. Um grupo se juntou para conter o suspeito e, de acordo com relato da mulher, o homem passou mal e caiu no chão, vindo a morrer.

Ainda segundo a mulher informou aos policiais, o homem estava tendo um surto psicótico e, por isso, teria a atacado na padaria. Ela diz que o companheiro não chegou a ser agredido, apenas contido. A perícia da Polícia Civil ainda vai investigar se o caso foi realmente por causa natural ou foi provocado.

Da redação com O Tempo