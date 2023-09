Sábado tem diversão e serviços gratuitos no Eldorado com Assistência Social em Movimento

Depois dos sucessos das cinco primeiras edições, o projeto Assistência Social em Movimento chega na manhã deste sábado, 23 de setembro, à região do bairro Eldorado, de 8h às 12h, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Rua João Batista Efigênio, 239). “Ficamos felizes com a repercussão das edições na Praça do Escorrega, Serra de Santa Helena, Cidade de Deus, Barreiro e Jardim dos Pequis. Agora será a vez da população do bairro Eldorado prestigiar o evento, seguindo nosso cronograma. Será uma manhã de muito lazer e informação para todos”, avisa a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

imagem: Prefeitura de Sete Lagoas

Ao longo dessa semana a equipe técnica do CRAS vem divulgando o evento de porta a porta pelo bairro. O projeto Assistência Social em Movimento é direcionado por territórios de atuação dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). “Estive em algumas edições desse evento maravilhoso e foram ótimas oportunidades de estar em contato com os sete-lagoanos em manhãs descontraídas, cheias de alegria, saúde e outros serviços. Esperamos uma grande presença de público também no Eldorado. Participem”, convida o prefeito Duílio de Castro.

Entre os serviços e parceiros confirmados, estarão presentes todos os serviços e informações da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, Victória Escola de Inglês, Cursos Advance, aferição de pressão e glicose com a Secretaria Municipal de Saúde e Faculdades Promove, ofertas de consultas oftalmológicas com os Amigos da Visão, Smart Fit, além da presença de representantes do Legislativo, cantora Nanda Costa, cortes de cabelo gratuito com o Instituto Mix de Beleza e Profissões e feirantes da Feira do bairro JK. Apoio: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

Da Redação, com Prefeitura de Sete Lagoas