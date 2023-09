Onda de calor: meteorologistas preveem calor de até 43ºC para Sete Lagoas

Setembro já um dos meses mais quentes do ano em Sete Lagoas - mas, com a previsão da onda de calor que está a por em alerta todo o país, a tendência é a quebra de recordes históricos na cidade.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas máximas na cidade chegarão ao pico de 32ºC nesta terça-feira (19), havendo uma queda até sábado (23), com subida repentina a chegar até 35ºC na terça seguinte (26). Já pela MetSul Meteorologia, empresa que emitiu em primícia a onda de calor nacional, a barreira dos 40ºC de calor será rompida já na segunda-feira (25), chegando a assustadores 43ºC na terça-feira (26).

Excetuando pelo INMET, a maioria dos centros de climatologia do país apontam que, até o dia 2 de outubro, a média da temperatura máxima em Sete Lagoas não ficará abaixo dos 30ºC, com aumentos repentinos extremos, e a barreira dos 40ºC sendo ultrapassada ao menos duas vezes.

Médias históricas

A média histórica de temperatura na cidade no mês de setembro é de 30ºC, contada a partir de 1991 - a maior temperatura máxima já registrada na cidade foi de 36ºC, justamente neste período do ano. O desanimador é que a onda de calor está prevista para continuar até em outubro; o próximo mês, também tem recordes históricos de calor em estudos do clima de Sete Lagoas.

E como sobreviver a estes dias tão quentes? O SeteLagoas.com.br produziu um guia para como melhor se cuidar e você pode ACESSAR AQUI.

Filipe Felizardo