É falso: Suposto sequestro de menina do bairro Jardim Alvorada em Sete Lagoas

Nos últimos dias, um alarmante post tem circulado freneticamente nas redes sociais dos moradores de Sete Lagoas, ecoando o desespero de uma suposta avó que clama pela ajuda na busca por sua neta desaparecida. O compartilhamento em massa desse conteúdo tem sua origem na coincidência infeliz de um nome de bairro, Jardim Alvorada, que é compartilhado tanto pela cidade de Sete Lagoas quanto por outras cidades do Brasil.

A mensagem em questão contém uma imagem de uma garotinha junto a uma mesa decorada com um bolo de aniversário colorido e uma variedade de doces, apontando para a celebração de seu terceiro aniversário. O texto que a acompanha suplica aos leitores que compartilhem amplamente a postagem, visando auxiliar na localização da criança desaparecida.

No entanto, a investigação apurada revela que tal informação não possui qualquer fundamento. Na verdade, este é um caso que remonta ao final de março de 2021, ocorrido em Alfenas (MG). Conforme relatado pelo portal "Diário Independente" de Alfenas, tudo não passou de um lamentável lapso de memória por parte do pai da criança envolvida. O pai, que estava ocupado realizando entregas, esqueceu que havia deixado sua filha com um casal de amigos. Nesse momento de confusão, ele erroneamente suspeitou que sua filha havia sido sequestrada por outro casal que ele tinha avistado previamente nas proximidades de sua residência.

