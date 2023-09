O médico ortopedista desempenha um papel fundamental na promoção da qualidade de vida humana, tanto de forma preventiva quanto curativa. Ele se concentra nos sistemas musculoesqueléticos do corpo humano, na locomoção e nas atividades diárias, além de tratar doenças, traumas físicos e dores em pessoas de todas as idades ao longo de suas vidas. Nesse dia 19 de setembro em que se comemora o dia do ortopedista, conversamos com o Dr. Frederico Machado Durães, profissional médico dessa área que atua em diferentes hospitais de Sete Lagoas.

Foto: Frederico Machado Durães, médico Ortopedista e Traumatologista

O Dia do Médico Ortopedista, celebrado em 19 de setembro, está relacionado à criação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) em 1935. Em 88 anos, a SBOT se tornou a principal instituição de Ortopedia e Traumatologia na América Latina e uma das maiores do mundo.

"Atualmente, Sete Lagoas conta com um quadro técnico muito bom em diversas especialidades médicas e afins. A Ortopedia e Traumatologia é uma especialidade médica em suporte à vida e saúde, mobilidade social e bem-estar da pessoa nas sociedades primitiva e moderna." Afirma o Dr. Frederico Machado Durães.

Neste momento, uma colaboração de agentes públicos e privados, gestores, cientistas, técnicos e pessoal de suporte está empenhada na construção de uma nova base para o progresso e desenvolvimento regional. Estrategicamente, eles estão planejando e implementando com competência, funcionalidade e melhorias estruturais para oferecer um serviço diferenciado de "Ortopedia e Traumatologia" de alta qualidade e prontidão para a região de Sete Lagoas e seus arredores.

Na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, o Hospital Municipal (HM-SL) e o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG-SL), em conjunto com as estruturas de atenção básica e assistência à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a cooperativa de saúde Unimed, clínicas e consultórios médicos, estão buscando ativamente oferecer atendimento de qualidade nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, incluindo diversas subespecialidades.

Foto: Frederico Machado Durães, médico Ortopedista e Traumatologista

O papel do ortopedista nos atendimentos

A especialidade médica de Ortopedia e Traumatologia (OT) desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento de doenças osteoarticulares, tendíneas, bem como no cuidado de pacientes com fraturas e lesões pós-traumáticas.

No Hospital Municipal - Sete Lagoas (HMSL), há uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados em diversas áreas da Ortopedia e Traumatologia, incluindo especialistas e subespecialistas em ombro e cotovelo, mão e microcirurgia, quadril, joelho, pé e tornozelo, ortopedia pediátrica, ortopedia oncológica e trauma ortopédico. Essa equipe está preparada para lidar com eficiência e competência tanto com casos ortopédicos de urgência quanto com aqueles de caráter eletivo em sua área de atuação.

O Serviço de Ortopedia e Traumatologia (SERVOT) do HMSL é dividido em duas categorias: casos de urgência/emergência, que se concentram na traumatologia e envolvem o atendimento de situações agudas relacionadas a acidentes e traumas; e casos eletivos, que incluem consultas com agendamento prévio na área de ortopedia. Como o HMSL é um hospital de atenção terciária focado principalmente em atendimentos de urgência/emergência, o Serviço atua prioritariamente na traumatologia, encaminhando os casos eletivos para consultas no ambulatório do Centro de Especialidades Médicas (CEM) com agendamento prévio.

Tipos de Casos Mais Recorrentes Acolhidos pelo Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HMSL

Basicamente, são fraturas e infecções, como:

Fraturas em idosos, principalmente do fêmur;

Fraturas dos membros inferiores devido acidentes automobilísticos;

Fraturas dos membros superiores em crianças;

Fraturas da mão e dedos causados por acidentes de trabalho;

Fraturas expostas em geral;

Infecções Osteo-ligamentares (agudas e/ou crônicas).

"No propósito de vida e saúde, com sustentabilidade e qualidade, os cuidados com o sistema músculo esquelético é, fundamentalmente, planejar, executar e acompanhar uma estratégia de ação, via uma abordagem de um conjunto de atividades médicas e auxiliares que colocam as especialidades e subespecialidades de ortopedia, traumatologia, fisioterapia, enfermagem e áreas afins e complementares, no centro das atenções do mundo moderno" diz o Dr. Frederico Machado Durães, médico Ortopedista e Traumatologista.

Recomendações básicas para prevenção

Cuidar da saúde física e mental, com supervisão de profissionais competentes;

Praticar esportes, de forma adequada, e de promover o fortalecimento muscular, nas diversas fases do ciclo de vida da pessoa;

Ter cuidados redobrados quando em movimento e locomoção, caminhando, correndo, ao andar de bicicletas, motocicletas e outros meios de transporte, e mesmo, ao atravessar a rua em locais indicativos e com faixas de pedestres;

Dirigir ou viajar sempre com cinto de segurança, respeitando as leis de trânsito, praticando a direção defensiva e com os cuidados devidos pelos potencias riscos de trânsito – urbano ou rodoviário;

Fazer exames médicos regulares e atuar na prevenção de doenças, com profissionais habilitados

E, em casos de sintomas de anormalidades e dores, traumas e indicativos de doenças e desgates no sistema locomotor (ósseo, ligamentos e articulações) procure um profissional qualificado da área de saúde para o diagnóstico adequado, os tratamentos pertinentes e as intervenções recomendáveis.

Da Redação, Maria Eduarda Alves