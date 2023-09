Grupo de Apoio à Adoção e OAB promovem palestra sobre o Programa Apadrinhar em Sete Lagoas

O Grupo de Apoio à Adoção (GAA) Família Coração, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), está organizando uma palestra informativa sobre o Programa Apadrinhar, agendada para o dia 27 de setembro às 19 horas. O evento acontecerá na sede da OAB localizada na Rua Professor Fernandinho Júnior, número 354, no centro de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

O Programa Apadrinhar tem como foco crianças e adolescentes que se encontram em Serviço de Acolhimento e têm poucas perspectivas de retorno às suas famílias de origem ou de serem adotados. Seu objetivo principal é assegurar o direito desses jovens à convivência familiar e comunitária, além de promover o seu desenvolvimento pessoal.

É importante ressaltar que o Apadrinhamento não se trata de adoção, mas sim de proporcionar a essas crianças e adolescentes experiências afetivas e momentos de lazer que contribuam para o seu desenvolvimento saudável.

Todos os interessados estão convidados a participar da Palestra de Divulgação e Esclarecimento sobre o Programa Apadrinhar, que faz parte da primeira etapa do ciclo de formação de padrinhos. Durante o evento, serão fornecidas informações iniciais e orientações sobre todas as modalidades de apadrinhamento.

Para obter mais informações sobre os critérios para ser padrinho ou madrinha, você pode visitar o Instagram do programa @programaapadrinha ou entrar em contato pelos telefones (31) 99937-0418 e (31) 3779-5934, ou ainda pelo e-mail programaapadrinha@gmail.com.

Aqueles que desejam participar da palestra podem se inscrever clicando aqui.

Não perca esta oportunidade de fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes em busca de um ambiente acolhedor e amoroso.

Da redação, Djhessica Monteiro.