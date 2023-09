Apesar da onda de calor, MG tem duas cidades entre as mais frias do país; veja quais

Na madrugada desta terça-feira, 19 de setembro, o estado de Minas Gerais sentiu a mordida do inverno com temperaturas baixas em diversas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos duas cidades mineiras ganharam destaque por figurarem entre as mais frias do país nesse período.

Foto: Reprodução/ Internet

As cidades de Maria da Fé e Monte Verde, localizadas na região sul do estado, foram as protagonistas desse clima gelado. Com termômetros registrando temperaturas na casa dos 8°C, os moradores dessas localidades enfrentaram uma madrugada bem fresca.

No entanto, mesmo com o frio registrado nas primeiras horas do dia, o Inmet enfatizou que as condições meteorológicas indicam a persistência do tempo seco e quente em todo o território mineiro. Isso se deve à ampliação de uma grande e forte massa de ar seco e quente que cobre o Brasil Central, dificultando a formação de nuvens e, ao mesmo tempo, elevando as temperaturas para níveis excessivos de calor.

Segue abaixo a lista das cidades mais frias do país:

Nova Friburgo, no Rio de Janeiro: 6,6°C Maria da Fé, em Minas Gerais: 8,1°C Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina: 10,7°C Campos do Jordão, em São Paulo: 10,8°C Monte Verde, em Minas Gerais: 11,5°C Paty do Alferes, no Rio de Janeiro (Avelar): 11,5°C

Da redação com Itatiaia