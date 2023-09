Semana Nacional do Trânsito 2023 tem programação intensa em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Seltrans) e Guarda Civil Municipal (GCM) - realiza uma programação especial na Semana Nacional do Trânsito. As ações são planejadas para atingir diferentes públicos abordando a temática da segurança no trânsito em diversos ângulos. O tema deste ano é "No trânsito, escolha a vida!".

Ação da Prefeitura em 2022/participação da Seltrans GCM PRF PM e SestSenat

A programação inclui palestras, blitz educativa, entrevistas em programas locais de rádio e TV e apresentação do projeto Multa Legal em escolas. “Em todo Brasil, a Semana Nacional do Trânsito é celebrada de 18 a 25 de setembro. Em Sete Lagoas a programação começou nesta segunda e vai até a segunda da próxima semana. São ações que buscam o gatilho de conscientização para salvar vidas”, explica Daniela Maia Alves, coordenadora de Educação no Trânsito da Seltrans.

A união de várias instituições fortalece a campanha e permite conquistar objetivos. A atenção e respeito no trânsito no sistema viário urbano é uma das metas da campanha. Entre os parceiros, estão a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar (PMMG), o Sest Senat, a Astrans, a Embrapa, o Cerest, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e centros de formação de condutores da cidade.

PROGRAMAÇÃO

18/09, segunda: 12h, Participação no programa Frente a Frente com Linda Martins, na rádio Cultura FM

18/09, segunda: 15h, Participação no programa Sete Lagoas em Debate, na TV Câmara

19/09, terça: 13h30, Projeto Multa Legal, na Escola Infantil Peter Pan (parceria com GCM)

20/09, quarta: 09h às 11h, blitz educativa em parceria com GCM, PM, PRF, Samu, Cerest, Sest Senat e centros de formação de condutores

21/09, quinta: 12h às 14h, palestra na Embrapa

22/09, sexta: 09h às 11h e 14h às 16h, ação com jovens aprendizes no Sest Senat

25/09, segunda: 14h às 16h, Projeto Multa Legal, no projeto Sementes do Saber (parceria com GCM)

25/09, segunda: 19h, workshop da Astrans na ACI

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas