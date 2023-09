Um novo olhar: Prefeitura cria Centro de Autismo e capacita professores da rede pública

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, uma em cada 36 crianças de 8 anos foi identificada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos EUA no ano de 2022. A prevalência de pessoas com TEA vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Em 2012, esse número estava em uma para 88. Já em 2018, passou a uma em 59. No Brasil, não existem dados oficiais, mas estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas tenham autismo.

Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias municipais de Saúde e de Educação, Esportes e Cultura - propõe a criação de um Centro de Referência do Autista de Sete Lagoas. Entre seus objetivos, estão a formação para os pais e responsáveis de crianças e adolescentes com deficiência, transtorno geral de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, sendo esta atribuição de competência da Secretaria de Saúde. Já à Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura competirá a realização de formações dos profissionais da rede municipal de educação que tenham atribuições pedagógicas.

Em atendimento aos objetivos do projeto, será realizado nos dias 20 e 27 de setembro a "Capacitação sobre Autismo: Saúde e Educação", tendo como tema "Um Novo Olhar para o Autismo". O evento terá como palestrante o Dr. Geraldo Alves, neurocirurgião, mestre em cirurgia pela UFMG e doutorando em Neurologia Cognitiva pela UFMG, no auditório do Unifemm, de 19h às 21h. O evento é exclusivo para profissionais da educação infantil e ensino fundamental da rede pública de Sete Lagoas.

"O Centro de Referência do Autista é um ganho de suma importância para nossa municipalidade, objetivando dar o suporte aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes com transtorno geral de desenvolvimento, deficiência e altas habilidades ou superdotação, como também na formação aos profissionais da educação para que a inclusão social destes alunos seja realizada de forma efetiva, promovendo uma educação de qualidade", comenta a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira. Em breve será informado o local onde o Centro irá funcionar, com neurologista especialista em autismo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo, entre outras especialidades.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas