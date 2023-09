Muito quente: confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em Sete Lagoas

Maçarico ligado em Sete Lagoas! O reflexo da onda de calor que abaterá todo o país já é sentido na cidade: a máxima hoje será de 33ºC, com umidade a tons desérticos.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá poucas nuvens, o que facilita a incidência dos raios solares pela cidade. A mínima registrada é de 16ºC, com tendência de queda.

Cuidado! A umidade relativa do ar na cidade chegará a 30%, que indica hidratação constante - além disso, evite exposição nos horários de maior calor, entre 12h às 16h.

Quente, quente!

O restante da semana promete ser tórrido. De acordo com a MetSul Meteorologia, o calor terá seu aumento a partir de quinta-feira (21), com máximas subindo em escala aritmética: 34ºC, 35ºC, 36ºC... Até chegar aos 41ºC na segunda-feira (29). As mínimas serão de típicas de verão, chegando a 20ºC de média.

Da redação com Inmet e MetSul