BH: homem é preso por suspeita de abusar de adolescente; após o crime, ele a deixou na porta da sede da polícia

Um homem de 37 anos encontra-se sob custódia policial após ser detido sob suspeita de ter estuprado uma adolescente de 13 anos na capital mineira. O incidente ocorreu quando a vítima, que havia fugido de sua residência no bairro Castelo, procurou ajuda em um restaurante localizado na avenida Tancredo Neves, na noite de segunda-feira, 18 de setembro.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo o relato da adolescente às autoridades, ela solicitou ao suspeito que a levasse a qualquer lugar. No entanto, durante o trajeto, o homem expôs seus órgãos genitais, instruindo a vítima a tocá-los e, também, acariciou seus seios. Continuamente, o indivíduo proferia ameaças de que eles manteriam relações sexuais durante toda a noite, com breves intervalos para descanso.

Ao chegarem à residência do suspeito, situada no bairro Bandeirantes, ele forçou a adolescente a tomar um banho, ainda que ela demonstrasse resistência e simulasse a ação. Após emergir do banheiro, a vítima se deparou com o agressor completamente nu, que então a molestou nas partes íntimas e esfregou seus órgãos genitais na jovem. A adolescente relatou, ademais, ter sido compelida a masturbar o suspeito, culminando na ejaculação dele sobre suas vestes.

Subsequentemente, o homem teria tentado consumar a violência por meio da penetração. Após a consumação do ato, ambos deixaram a residência. O suspeito, ao encontrar um conhecido, apresentou a adolescente como sendo sua "prima".

Por outro lado, a versão apresentada pelo suspeito difere substancialmente. Alega ele que, na qualidade de motorista de aplicativo, estava parado quando deparou com a adolescente solicitando uma carona. Segundo sua versão, ele concordou em dar a carona, mas antes precisava fazer uma breve parada em sua casa para entregar uma pizza. O indivíduo afirma que, inicialmente, a adolescente estava no banco traseiro do veículo, mas posteriormente se deslocou para o banco da frente. Ele alega que ocorreu um beijo entre ambos e que a menor tocou em seus órgãos genitais.

O suspeito admitiu a ocorrência dos atos sexuais em sua residência, com a duração de cerca de 20 minutos. Ele argumenta que só veio a saber da idade da vítima posteriormente e, por essa razão, "decidiu levá-la à companhia de polícia" durante as primeiras horas da terça-feira, 19 de setembro. O suspeito fugiu do local, mas foi posteriormente localizado e detido pelas autoridades.

A mãe da adolescente prestou depoimento à polícia, afirmando que esta não era a primeira vez que sua filha fugia de casa e que, em virtude de um episódio anterior de estupro, a jovem estava em tratamento psiquiátrico.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, referência no atendimento a casos de estupro, enquanto o suspeito permanece sob custódia policial aguardando as investigações em curso.

Da redação com O Tempo