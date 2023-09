Sete Lagoas entre as cinco cidades mineiras com maior número de acidentes fatais no trânsito

De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, Sete Lagoas esta na lista das cinco cidades mineiras com o maior número de acidentes fatais no trânsito no ano passado. Em um cenário alarmante, 2.556 vidas foram tragicamente perdidas em Minas Gerais devido a acidentes nas vias. Mais chocante ainda é o fato de que 57% das vítimas tinham entre 20 e 49 anos.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A capital do estado, Belo Horizonte, liderou o ranking das cidades com o maior número de ocorrências, seguida por Montes Claros, Divinópolis, Sete Lagoas e Coronel Fabriciano. Esses dados foram divulgados por Rosely Fantoni, gerente de Educação para o Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG).

Este alerta surge às vésperas da Semana Nacional do Trânsito, uma campanha anual dedicada a promover a conscientização e a segurança nas ruas. Em Sete Lagoas, uma programação completa está sendo realizada buscando educar seus moradores nessa importante semana.

“Em todo Brasil, a Semana Nacional do Trânsito é celebrada de 18 a 25 de setembro. Em Sete Lagoas a programação começou nesta segunda e vai até a segunda da próxima semana. São ações que buscam o gatilho de conscientização para salvar vidas” explica Daniela Maia Alves, coordenadora de Educação no Trânsito da Seltrans.

A programação continua ao longo da semana com uma série de atividades que incluem blitz educativa em parceria com órgãos como GCM, PM, PRF, Samu, Cerest, Sest Senat e centros de formação de condutores, palestras na Embrapa, ações envolvendo jovens aprendizes no Sest Senat e o Projeto Multa Legal, que ocorrerá no projeto Sementes do Saber em parceria com a GCM. Além disso, um workshop promovido pela Astrans está programado para a noite de segunda-feira na ACI.

Programação:

20/09, quarta: 09h às 11h, blitz educativa em parceria com GCM, PM, PRF, Samu, Cerest, Sest Senat e centros de formação de condutores

21/09, quinta: 12h às 14h, palestra na Embrapa

22/09, sexta: 09h às 11h e 14h às 16h, ação com jovens aprendizes no Sest Senat

25/09, segunda: 14h às 16h, Projeto Multa Legal, no projeto Sementes do Saber (parceria com GCM)

25/09, segunda: 19h, workshop da Astrans na ACI

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fontes: Agência Minas e Prefeitura de Sete Lagoas