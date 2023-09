Dia nacional do teatro: O papel vital do teatro na cultura de Sete Lagoas; artistas falam sobre

Nesta quarta-feira (19), o Brasil celebra o Dia Nacional do Teatro, uma data especial que homenageia um dos mais importantes ícones da história teatral do país, o aclamado ator e diretor João Caetano, nascido em 19 de setembro de 1808. Esta celebração tem como objetivo reconhecer a relevância do teatro como forma de arte e expressão cultural em nossa sociedade.

Foto: Reprodução/@incena.oficial

O teatro possui uma tradição milenar que remonta à antiguidade, sendo uma das formas mais antigas de entretenimento e comunicação humana. No Brasil, sua história é rica e diversificada, abrangendo desde manifestações teatrais indígenas até o teatro contemporâneo, com influências das tradições europeias e africanas. Mesmo em meio à concorrência da internet, do cinema, da televisão e do streaming, o teatro continua sendo uma das formas mais autênticas de interação entre atores, atrizes e o público, independente da faixa etária.

Em Sete Lagoas, cidade que não foge à regra, grupos teatrais têm uma presença marcante, como a Cia Preqaria, Ovorini Carpintaria Cênica e o Grupo Carroça Teatral, entre outros.

Em uma entrevista concedida à nossa redação, o músico, palhaço e ator Rafael Martins compartilhou suas visões sobre o teatro e os desafios que essa arte enfrenta.

Foto: Reprodução/ Eder Gaiosky

Para Rafa, o principal desafio que o teatro enfrenta é um obstáculo persistente: a falta de incentivo e estrutura adequada. Ele destaca que nos últimos quatro anos houve um apagamento da cultura a nível nacional em termos de apoio do poder público. "Existe nesse momento um plano de resgate da cultura, com uma série de editais de fomento sendo lançados. Mas o básico ainda precisa ser acolhido, por exemplo, no quadro municipal. Sete Lagoas é uma cidade com grupos de teatro premiados a nível nacional e internacional, e não tem um equipamento de teatro público que possa nos receber e amparar. Os nossos espaços culturais são todos adaptados às demandas esporádicas que surgem, mas não temos uma sala de teatro devidamente equipada. Isso é apenas um exemplo de como o poder público ainda não nos absorve como cena e nem mesmo como cadeia produtiva. Cultura gera renda e emprego!" conclui o jovem artista.

Além disso, para o ator, o teatro oferece inúmeros benefícios para o público em geral, não apenas para os artistas e profissionais envolvidos. Ele desempenha um papel fundamental na preservação da cultura e tradição de uma nação, registrando eventos históricos e facilitando diálogos importantes. Além disso, o teatro é uma ferramenta educativa valiosa. "No mínimo, o teatro é uma bela maneira de fugir da realidade muitas vezes difícil," destaca ele.

Quando se trata de promover a inclusão e a diversidade cultural, Rafa destaca que a arte, incluindo o teatro, é intrinsecamente inclusiva e democrática. Muitas vezes, vemos as expressões artísticas empoderando as minorias, pois a arte se baseia na humanidade e na comunicação coletiva. Ela transcende barreiras e conecta pessoas, tornando-se uma força poderosa na promoção da diversidade cultural e na inclusão de todas as vozes na narrativa cultural.

O jovem ator que trabalha há 8 anos com teatro, fala como esta arte mudou sua vida: "Vivo dele e para ele [teatro]. E posso dizer que os lugares aonde cheguei, as pessoas que cativei e o que conquistei de verdadeiramente significativo na minha vida, de alguma maneira, foi no mínimo possibilitado pelo teatro. Me deu repertório e, principalmente, dignidade!" conclui.

O também ator, professor de teatro, folclorista e uma figura marcante da nossa cidade, Paulo Henrique de Souza, também conhecido como Paulinho do Boi, também falou um pouco sobre a importância do teatro.

Foto: Reprodução/ Paulinho do Boi

Para Paulinho, o teatro entrou em sua vida gradualmente, inicialmente como um refúgio da pressão de seu trabalho como vendedor. Ele buscava uma válvula de escape para aliviar as tensões do dia a dia e encontrou no teatro não apenas um escape, mas uma paixão que transformou sua trajetória profissional. "O trabalho com teatro foi ficando cada vez mais sério. E o teatro foi meio exigindo uma postura mais profissionalizada até que eu larguei tudo para poder trabalhar só com teatro." Explicou.

Quando questionado sobre os desafios do teatro na atualidade, Paulinho destacou a necessidade de encontrar seu lugar na sociedade contemporânea, caracterizada pela velocidade e pela avalanche de informações, especialmente com o advento da internet. Ele ressaltou que o teatro é uma forma de entretenimento genuína, uma experiência ao vivo que oferece uma conexão única com o público. Para ele, o maior desafio do teatro é servir como mediador entre a velocidade urbana frenética e a busca por experiências autênticas, indo além do entretenimento para preservar as expressões culturais do povo.

Paulinho também enfatizou a importância do Dia Nacional do Teatro, não apenas como uma celebração, mas como um momento de reflexão para os artistas. Ele destacou a falta de políticas públicas voltadas para o ensino teatral nas escolas e a necessidade de promover o teatro como uma disciplina obrigatória.

No final da entrevista, Paulinho do Boi reiterou que o papel do teatro vai além do entretenimento e do turismo. Ele é um veículo para despertar uma consciência crítica na sociedade, resgatando textos e histórias que têm relevância para o presente e o futuro do povo. "Eu vejo o papel do teatro como um papel de resistência... Eu acho que ele é um papel de ELO, de ligação entre o passado e o futuro e de resistência."

Viva o teatro e viva o legado dos artistas de Sete Lagoas, que lutam para que esta arte não seja perdida.

Da redação, Djhessica Monteiro.