Eleições 2024: Sete Lagoas vai eleger seus conselheiros tutelares em votação no dia 1º de outubro

Sete Lagoas se prepara para uma das eleições mais importantes dos últimos anos. Não se trata de vereador, deputado, prefeito, governador ou presidente, mas são cargos da maior importância: conselheiros tutelares. No próximo dia 1º de outubro, os eleitores sete-lagoanos aptos a votar podem, voluntariamente, comparecer ao Colégio Grau Técnico (rua Dr. Pena, 213, Centro), de 08h às 17h.

Foto: Reprodução/Internet

A eleição é unificada e ocorre em todo o território nacional. O voto é facultativo, podendo votar todos os eleitores acima de 16 anos. No dia da eleição, para exercer o direito ao voto, o eleitor deverá levar documento oficial com foto. O voto será impresso através de cédulas de papel contendo o nome ou codinome e o número dos candidatos habilitados. Cada eleitor terá direito a um voto podendo votar somente em um candidato. Serão eleitos no município de Sete Lagoas 15 conselhos tutelares para o quadriênio 2024/2027.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que todo o processo é conduzido por uma Comissão Especial Eleitoral instituída por uma resolução do CMDCA/SL.

"Trata-se de um cargo público por nomeação direta da população brasileira, então, no dia 1º de outubro, é importante escolher o melhor candidato, porque, por quatro anos, essas pessoas vão ter a responsabilidade de proteger a vida das crianças e dos adolescentes de Sete Lagoas", justifica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Saiba o que os conselhos tutelares podem ou não podem fazer , segundo informações do Ministério Público do Paraná (MPPR).

https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/O-Conselho-Tutelar-em-perguntas-e-respostas

Clique aqui e conheça os candidatos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas