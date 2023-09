Sete Lagoas recebe turnê que celebra os 40 anos do Grupo Galpão

Uma das companhias de teatro mais importantes do Brasil, o Grupo Galpão, que celebra seus 40 anos, ganha as ruas, espaços culturais e praças de cidades mineiras com "De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão", espetáculo apresentado como um sarau de músicas e poesias, com direção das atrizes Lydia Del Picchia e Simone Ordones. O projeto reúne 25 canções do repertório do Grupo, além de apresentar textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística. Depois de passar pelas cidades de Corinto, Curvelo e Cordisburgo, a turnê Sertão de Minas se encerra em Sete Lagoas, no dia 24 de setembro, às 19h, na Praça da Feirinha, com apresentação gratuita e apoio da Prefeitura.

Divulgação: Prefeitura

A turnê do Grupo Galpão em Minas Gerais conta com o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultural, e apoio cultural das prefeituras de Corinto, Curvelo, Cordisburgo e Sete Lagoas. "De Tempo Somos é um espetáculo que nos desafia enquanto atores e nos proporciona uma relação muito direta com o público: uma abordagem diferente dos textos e, principalmente, das músicas, que já fazem parte do imaginário das pessoas que acompanham o Galpão nesses 40 anos - não é por acaso que algumas das canções são dedicadas a elas. Como é bom poder retornar a esse espetáculo, ter a plateia cantando conosco, e perceber que a história do grupo se renova e se fortalece", destaca Lydia Del Picchia, uma das diretoras do espetáculo.

Com direção musical e arranjos de Luiz Rocha, os atores cantam e executam, ao vivo, 25 canções de trabalhos mais antigos como “Corra enquanto é tempo” (1988) e “Álbum de Família” (1990); passando também por “Romeu e Julieta” (1992), “Um Moliére Imaginário” (1997) e “Partido” (1999), chegando até a espetáculos mais recentes como “Tio Vânia” e “Eclipse” (ambos de 2011), além de músicas que surgiram em workshops internos e que chegam a público pela primeira vez. "A cantoria é a celebração do encontro, da festa, da disposição para seguir em frente (apesar de tudo que nos faz pender para o chão!), do espírito libertário e contestador inerente a toda reunião festiva", explica Lydia Del Picchia.

Segundo Simone Ordones, atriz e também diretora do espetáculo, várias músicas que marcaram o repertório de espetáculos do grupo são revisitadas e recontextualizadas. "O foco desse sarau não é ser nostálgico, mas visar o futuro, o que está por vir; celebrar o que foi feito para apontar possíveis caminhos para o futuro", explica. "Nesses encontros, coisas maravilhosas acontecem: olhos brilhando, lágrimas, gargalhadas… O público se vê refletido em nós; e nós, neles. Estamos em festa, viva o teatro! Viva o público brasileiro!", completa Simone Ordones.

ELENCO: Antonio Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Lydia Del Picchia, Luiz Rocha (ator convidado), Júlio Maciel, Paulo André, Simone Ordones e Inês Peixoto (atriz curinga).

DIREÇÃO: Lydia Del Picchia e Simone Ordones

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS e TRILHA SONORA: Luiz Rocha

PESQUISA DE TEXTO: Eduardo Moreira

FIGURINO: Paulo André

PREPARAÇÃO VOCAL: Babaya

PREPARAÇÃO CORPORAL: Fernanda Vianna

ILUMINAÇÃO: Rodrigo Marçal

DESIGN SONORO: Vinícius Alves

AULAS DE PERCUSSÃO: Sérgio Silva

ASSESSORIA NA CENA “A CARTEIRA”: Diego Bagagal

ASSESSORIA DE ILUMINAÇÃO: Chico Pelúcio

REVISÃO DE TEXTOS: Arildo de Barros

VOZ EM OFF: Teuda Bara

MONTAGEM E OPERAÇÃO DE LUZ: Rodrigo Marçal

MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM: Fábio Santos

ASSISTENTE TÉCNICO: William Teles

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: IDYLLA SILMAROVI

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Beatriz Radicchi

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: Gilma Oliveira

PRODUÇÃO: Grupo Galpão

APOIO CULTURAL: Prefeitura de Sete Lagoas

SERVIÇO

Espetáculo "De Tempo Somos" - turnê de 40 anos

Grupo Galpão

24 de setembro, 19h

Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

Entrada franca

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas