Iluminação do Natal de Luz 2023 começa a ser instalada em Sete Lagoas

Sete Lagoas vai entrar no clima natalino mais cedo esse ano. Teve início esta semana o serviço de instalação da nova iluminação de natal, na praça da feirinha, na orla da Lagoa Paulino e também na Praça do CAT-JK. O balão e o presépio já estão quase prontos. Serão mais de 56 mil lâmpadas de LED trazendo luz e alegria e também atraindo turistas por mais tempo e em mais locais. "Iniciamos a instalação esse ano mais cedo devido ao fato do tempo. O período chuvoso, de outubro para frente, dificulta esse tipo de montagem, que pode acarretar na demora da instalação e no risco de acidentes, pois trabalhamos com energia elétrica", explica o sócio da TH Montagens, Thiago Rosa.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Com 30 dias a mais de iluminação natalina, mais pessoas terão a oportunidade de viver o clima de natal em Sete Lagoas, desenvolvendo o comércio, o turismo e o setor de serviços por mais tempo. "E o mais importante: pelo mesmo valor do ano passado, mesmo com mais tempo de iluminação e com mais locais sendo iluminados. Na Praça da Feirinha, por exemplo, quase todas as árvores receberão ornamentação luminosa, além de cores diferentes e outras novidades, além dos tradicionais balão e presépio, alguns dos espaços preferidos para as famílias e amigos tirarem fotos e postarem nas redes sociais", lembra Thiago Rosa.

E mais uma vez a Prefeitura prepara uma programação especial para o período natalino, a ser anunciada em breve. "Desde 2021 fazemos questão de trazer de volta o espírito natalino para Sete Lagoas, depois de anos sem celebrar essa data tão importante à altura da cidade e de dois anos de pandemia. Nosso compromisso é, a cada ano, fazer mais e melhor. Queremos mais uma vez ver as famílias confraternizando o Natal em comunhão e muita paz", espera o prefeito Duílio de Castro. A previsão é que a iluminação do natal de luz 2023 fique pronta até o dia 20 de outubro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas