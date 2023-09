Família registra boletim de ocorrência alegando constrangimento em supermercado de Sete Lagoas

Uma suspeita de funcionários de um supermercado por conta da ação de mãe e filho virou boletim de ocorrência em Sete Lagoas: a família relata constrangimento.

Foto: Pixabay / Ilustração

A mulher (51 anos) estava acompanhada do filho adolescente (16 anos) no estabelecimento, que fica no bairro Papavento, quando o menor teve a correia do chinelo que usava arrebentada. Para consertar, ele teria colocado celular na cintura.

Logo após a finalização das compras, saindo do supermercado, uma fiscal abordou o adolescente perguntando o que ele tinha dentro da camisa; ele levantou a indumentária e mostrou que tinha apenas o telefone. A funcionária, no entanto, teria levado mãe e filho até um corredor para que fosse visto nas câmeras de segurança se, de fato, teria sido pego algum produto lá.

Nessa verificação, os outros funcionários perceberam que nada tinha acontecido. A gerente do supermercado se desculpou pelo ocorrido, mas, a família se sentiu constrangida e acabou registrando o fato na Polícia, orientados por um advogado.

Da redação