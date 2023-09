Alerta Ambiental: Bióloga da UNIFEMM fala sobre conscientização no Dia da Árvore

As árvores são importantes para a manutenção da vida na Terra. Assim como todas as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. No seu metabolismo, elas precisam de alguns materiais que são capturados por elas e ajudam a manter a vida na Terra. Em comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro, Danielle Péres Marciano, Bióloga, mestre em Biologia Vegetal e coordenadora do curso de Ciências Biológicas do UNIFEMM nos cedeu uma entrevista sobre o assunto, confira.

Imagem: ilustrativa/internet

A importância do dia da árvore

“Se eu entendo qual é a real importância das árvores para a manutenção da vida na Terra, eu também entendo que ela é importante e preciso preservá-la. Então esse dia é separado para que a gente consiga discutir, refletir e mudar hábitos. Porque a conscientização só se efetiva quando a gente muda os nossos hábitos. Precisamos desse tempo para pensar nisso. Estamos passando por uma semana de altas temperaturas, A ONU está usando o termo de ‘ebulição global’. Essa situação que a gente vive agora, é claro que ela não está ligada só ao desmatamento, também tem as situações de poluição, o uso exacerbado de combustíveis fósseis, as práticas insustentáveis na agricultura e na pecuária, estamos sentindo isso na pele agora. A causa principal é o desmatamento. Quando pensamos em desmatamento, pensamos em retirar uma floresta pra pôr um pasto, vender madeira. Precisamos refletir sobre isso e mudar os nossos hábitos. Passamos hoje esse calor exacerbado que nós vamos enfrentar, em especial próximo ao final de semana ele também tem a sua consequência e é devido ao desmatamento. “ Danielle Péres Marciano, Bióloga, mestre em Biologia Vegetal e coordenadora do curso de Ciências Biológicas do UNIFEMM

Quando a planta, por exemplo, captura o CO2 para realizar a fotossíntese e produzir o seu alimento, ela está retirando o CO2 da atmosfera. Isso está relacionado à temperatura da Terra e ao aquecimento global. Um bom elemento que mantém essa temperatura da Terra e contribui para que ela não se eleve tanto é o CO2 que as árvores removem da atmosfera.

Além disso, as árvores proporcionam oxigênio, o que é importante. No entanto, não são apenas elas, todos os organismos fotossintetizantes desempenham esse papel. As árvores também são muito importantes por proporcionarem sombra, frescor e alívio. Isso é facilmente compreensível quando se caminha pelo centro de Sete Lagoas, por exemplo. Em áreas não arborizadas, em um calor intenso próximo ao meio-dia, ao entrar em uma rua arborizada com muitas copas, percebe-se a sombra e a sensação de frescor. Isso se deve à função das árvores na filtragem da luz solar.

As folhas que compõem a copa das árvores desempenham um papel fundamental ao filtrar a luz. Isso significa que a luz que alcança o topo da copa é diferente da que chega à parte inferior, devido à filtragem das folhas. Como resultado, a luz que atinge a parte inferior da árvore é menos intensa e proporciona uma sensação de frescor.

As árvores desempenham um papel vital no equilíbrio da natureza, servindo como abrigo para diversas espécies animais. Elas são essenciais para pássaros, pois muitos encontram abrigo e alimento nas árvores. Além disso, estabelecem relações ecológicas cruciais com outras espécies, como as formigas, que encontram proteção e, em troca, auxiliam na dispersão de sementes e frutos de algumas árvores.

Existem árvores com relações específicas, como aquelas que são cruciais para a reprodução de borboletas. Se uma árvore essencial para uma espécie de borboleta é destruída, isso pode resultar na diminuição ou extinção dessa espécie na região. Portanto, as árvores desempenham um papel de extrema importância na preservação da vida e na manutenção do equilíbrio ecológico.

Mensagem para a população

“O clima extremo é causado pelo aumento de CO2 na atmosfera e de outros combustíveis fósseis, então precisamos estar atentos a como estamos vivendo, os nossos meios de consumo. Precisamos estar atentos às nossas compras. Às vezes precisamos recusar, algumas coisas que compramos demais e que podemos reduzir e até reutilizar. É claro que nosso consumo é pequeno perto das grandes empresas, mas a principal mudança tem que vir do nosso cotidiano.” Danielle Péres Marciano

Da Redação, Maria Eduarda Alves