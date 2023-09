63 unidades da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) iniciaram, na quarta-feira (20) mais uma edição do mutirão Direito a Ter Pai - Sete Lagoas também faz parte do projeto, que vai até outubro.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A edição 2023 do mutirão ajuda as pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, sejam elas crianças ou adultas. Tudo é feito de forma gratuita e rápida, no mesmo dia. Com o tema "Paternidade consciente – Um pai presente transforma o futuro", o mutirão também oferece outros serviços, como pensão alimentícia, revisão de alimentos, convivência, guarda, investigação de paternidade, entre outros.

Podem participar do Direito a Ter Pai:

Pais e mães que desejam reconhecer espontaneamente seu filho ou filha;



Homens que desejam fazer exame de DNA para confirmar a paternidade;



Mães que desejam que o suposto pai de seu filho ou filha faça o exame de DNA;



Filhos ou filhas com idade superior a 18 anos que gostariam que seu suposto pai faça o exame de DNA;



Pessoas que querem reconhecer alguém como filho ou filha, apesar de não terem vínculo biológico.

Em Sete Lagoas, a Defensoria Pública de Minas Gerais funciona na Rua Tarcilia dos Santos, 66, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações podem ser vistas nos telefones 31 3774-0104 e 31 98564-8285. As inscrições vão até o dia 6 de outubro.

São documentos necessários para participar do mutirão:

Certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido, sem o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento;



Documento pessoal com foto;



Comprovante de endereço;



Documento pessoal do representante legal, no caso de requerente criança ou adolescente;



Nome, número de telefone e endereço do suposto pai.

Da redação com DPMG