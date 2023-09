'Passando a Limpo' desta sexta-feira (22) recebe a médica veterinária Patrícia Silveira

No programa "Passando a Limpo" desta sexta-feira, dia 22, os ouvintes terão a oportunidade de conhecer a renomada médica veterinária Patrícia Silveira, uma verdadeira autoridade quando o assunto é leishmaniose em Sete Lagoas. Com um vasto currículo de realizações na área da medicina veterinária, a Dra. Patrícia compartilhará seus conhecimentos sobre a vacinação antirrábica.

Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

A Dra. Patrícia Silveira, é uma médica veterinária com uma carreira brilhante e é considerada uma referência em leishmaniose em Sete Lagoas. Graduada em Medicina Veterinária pela UFMG em 1996, ela também possui uma pós-graduação em Clínica de Pequenos Animais pela PUC Betim em 2005 e uma especialização em Emergência e Cuidados Intensivos pela Intensivet - Brasília em 2014. Além de suas conquistas acadêmicas, a Dra. Patrícia desempenha um papel fundamental como professora do curso de Medicina Veterinária da UNIFEMM, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas e diretora clínica do Hospital Veterinário Mundo Animal.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br, você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.