Pedro Leopoldo irá completar seu centenário no dia 27 de janeiro de 2024, e a Prefeitura está determinada a tornar esse momento especial. Além de suas notáveis conquistas nas áreas de saúde, educação, obras e desenvolvimento social, a valorização da cultura local é um aspecto fundamental a ser destacado. Nesse sentido, foi anunciado nesta semana o concurso "Som dos 100", uma iniciativa que visa promover a música como um instrumento de cidadania, lazer e cultura, além de apoiar e estimular o desenvolvimento da cena musical local, descobrir novos talentos e eleger a trilha sonora oficial das festividades do centenário.

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Sete Lagoas

O processo de seleção do "Som dos 100" será composto por quatro etapas cruciais: inscrição, pré-seleção por um júri especializado, escolha dos finalistas e, por fim, uma votação popular. As inscrições para participação estarão abertas de 01 a 20 de outubro. Para serem elegíveis, os compositores, intérpretes e demais interessados devem comprovar residência e domicílio em Pedro Leopoldo por pelo menos três anos antes da data de inscrição. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial do concurso em www.somdos100.com.br.

A prefeita Eloisa Helena expressou seu entusiasmo com o concurso, afirmando: “Temos grandes e inúmeros talentos em nossa cidade e este concurso é uma oportunidade de valorizar essas pessoas e trazer algo novo para nossa festa dos 100 anos. Estou certa de que vamos ouvir tantas músicas boas, bem como cada trabalho que temos feito desde o início da nossa administração”

O edital completo do concurso, com todas as informações relevantes, pode ser encontrado nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Pedro Leopoldo, incluindo Instagram, Facebook, e o site www.somdos100.com.br.

