Profissionais da Educação se capacitam para lidar com alunos autistas na rede pública municipal

Capacitar diretores, professores e assistentes escolares sobre a inclusão de alunos com o transtorno do espectro autista. Esse é o objetivo de uma capacitação que teve início na noite desta quarta-feira, 20 de setembro, e continua no próximo dia 27, no auditório do Unifemm. A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Saúde. "É a nossa primeira ação para a construção de uma política pública municipal de inclusão. Um novo olhar para o autismo e para a inclusão no nosso município", disse a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Márcia Veiga.

Capacitação lotou o auditório do Unifemm - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O autor do requerimento que pediu a capacitação, o vereador Alcides Barros, comemorou a iniciativa. "No que diz respeito ao autismo, é imperioso que haja a capacitação. Aí a gente vê o afã do pessoal da Educação nesse novo olhar para o autismo. Estamos juntos nessa batalha e conquistando. Graças a Deus que o Executivo, através do prefeito Duílio de Castro e das secretarias de Educação e Saúde, têm abraçado as nossas proposições a favor do autismo", enalteceu o vereador.

A capacitação contou com palestra do especialista em autismo Dr. Geraldo Alves, neurocirurgião, mestre em cirurgia pela UFMG e doutorando em Neurologia Cognitiva pela UFMG. Na ocasião, o prefeito Duílio de Castro anunciou a criação do Centro de Referência do Autismo. "Fizemos essa parceria entre as secretarias para capacitar nossos profissionais para um trabalho muito maior, pois vamos criar o Centro de Referência do Autista. Serão criadas 17 salas sensoriais dentro das escolas e mais sete salas sensoriais dentro do Centro de Referência. Precisamos de profissionais preparados para isso, para saberem como lidar com a inclusão dessas crianças tão especiais", finalizou o prefeito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas