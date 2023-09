Prefeitura de Sete Lagoas é destaque no programa Jovens Mineiros Sustentáveis

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) - aderiu ao Programa do Governo de Minas, Jovens Mineiros Sustentáveis, e é destaque entre vários municípios participantes. Uma iniciativa focada na educação e conscientização de estudantes de escolas municipais. E, nesta quinta-feira, 21 de setembro, quando é celebrado o Dia da Árvore, foi realizada uma importante etapa do projeto com o plantio do Bosque do Amanhã em uma área pública que fica entre os bairros Progresso, Várzea e Dona Dora.

Divulgação: Prefeitura

O projeto é abrangente e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A pauta tem abordagem diversa em temas da área ambiental, cidadania e educação ambiental. “Demonstramos interesse em participar do programa e fomos convidados pelo Governo de Minas. Já foram várias ações dentro de temas específicos, como a água, quando visitamos a ETA, resíduos sólidos no Aterro Sanitário e, agora, a sustentabilidade, com o Bosque ao do Amanhã. A programação continuará até dezembro”, explicou Sideny Abreu, secretária em exercício da Semadetur.

O programa envolve as escolas municipais Professor Vasco Damião e Dr. Enízio Antônio Viana. A parceria com o Estado agrega valor, mas também exige planejamento e dedicação de todos os envolvidos. Uma próxima etapa terá como temática o consumo consciente de energia. “O setor de Educação Ambiental já desenvolve vários projetos e programas e este, em parceria com o Estado, veio fortalecer nossas atividades. Temos que cumprir tudo que é proposto e estamos em dia com tudo. As escolas estão desenvolvendo com excelência e nós da Semadetur somos os gestores”, destaca Dilma Nunes, diretora do Departamento de Educação Ambiental da Semadetur.

Representantes do Governo de Minas prestigiaram o plantio de 100 mudas nativas do cerrado e também frutíferas. A criação do Bosque do Amanhã representa o envolvimento de uma geração de crianças com a causa ambiental. “Que satisfação participar desta fase do programa justamente no Dia da Árvore. Acompanhamos a alegria das crianças em fazer o plantio e assumir esse compromisso de mudar o futuro com um ambiente melhor na cidade. Juntos estamos mudando a realidade dessa geração e destacando a importância da preservação da natureza”, disse Breno Lasmar, diretor geral do Instituto Estadual de Floretas (IEF).

O programa Jovens Mineiros Sustentáveis já tomou conta de Minas Gerais. São 105 escolas e mais de 6.600 mil alunos envolvidos. Na pauta ambiental tão abrangente, Sete Lagoas fez e faz a lição de casa. “Em nome do governador Romeu Zema e da secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, agradecemos o empenho da Prefeitura de Sete Lagoas com este projeto. Esta é uma semana especial dentro do programa e planejamos plantar 6 mil mudas. Todos estão envolvidos no maior programa de educação ambiental da história de Minas Gerais”, comentou Rodrigo Franco, subsecretário Estadual de Gestão Ambiental e Saneamento.

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade representou a Prefeitura e não escondeu sua admiração pelo trabalho e ainda prevê a realização de mais ações em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. “Uma ação de governo de nossa administração que me deixou muito feliz. Fui amigo do Dr. Enízio Viana e aluno do professor Vasco Damião, duas pessoas que dão nome às escolas envolvidas e isso é motivo de orgulho. Já alinhamos outras iniciativas com o Governo de Minas e agradecemos por acreditarem na capacidade das equipes da Prefeitura”, destacou Dr. Euro de Andrade.

O local do plantio faz parte da Área de Proteção Ambiental do Córrego Matadouro e foi indicado por técnicos da Semadetur. Eles vão acompanhar o desenvolvimento das mudas e a Codesel estará no apoio cuidando da irrigação das plantas. Veja o video de divulgação:

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas