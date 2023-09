Sete Lagoas despede-se do inverno nesta sexta (22) com máxima de 33°C

Sete Lagoas se despede do inverno com um dia ensolarado e previsão de temperaturas amenas. De acordo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os moradores da região podem esperar temperaturas variando entre 16°C e 33°C ao longo desta sexta-feira, sem qualquer previsão de chuva

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br .

A manhã começou com os termômetros marcando 16°C, mas as temperaturas devem subir gradualmente ao longo do dia, alcançando 19°C na parte da manhã e atingindo a máxima de 33°C durante a tarde. A expectativa é que a sexta-feira termine com agradáveis 26°C.

Em relação às condições meteorológicas, Sete Lagoas não enfrentará chuvas durante o dia de hoje, garantindo um céu limpo e ensolarado.

Quanto à umidade relativa do ar, ela deverá variar entre 26% e 93%, o que demonstra uma variação significativa ao longo do dia. Em relação aos ventos, Sete Lagoas experimentará ventos com uma velocidade média de 13 km/h ao longo do dia, atingindo seu pico de 15 km/h durante a manhã.

Da redação

Fonte: INMET