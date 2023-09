Você depende de carro para transitar em Sete Lagoas? Nossos seguidores respondem

Hoje, nesta sexta-feira, 22 de setembro, celebramos o Dia Mundial Sem Carro. Nesta ocasião, compartilhamos as conclusões da pesquisa realizada com nossos seguidores no Instagram, durante os dias 20 e 21 desta semana.

Perguntamos aos nossos seguidores qual o grau de dependência do uso de carro, mais de 300 pessoas compartilharam suas opiniões:

46% delas dependem totalmente do uso de carros como meio de transporte (149 votos)

25% raramente exploram outras alternativas de locomoção (80 votos)

20% fazem uso do carro apenas em situações pontuais (64 votos)

9% não utilizam carro como meio de transporte (31 votos)

Esses resultados destacam a importância de promover alternativas sustentáveis de locomoção e incentivar a redução do uso de carros particulares, especialmente em um momento em que a conscientização sobre questões ambientais e a necessidade de reduzir a dependência de veículos a combustão estão em ascensão.

Além disso, na segunda parte de nossa pesquisa, na pergunta "Quando optam por deixar o carro parado, que outro meio de transporte escolhem?" Recebemos um total de 67 respostas livres, e aqui estão alguns dos resultados:

25 pessoas ainda recorrem a serviços de carros de aplicativos.

18 pessoas preferem caminhar.

13 pessoas optam pelo transporte público.

10 pessoas escolhem andar de bicicleta, patinete ou motocicleta.

1 pessoa manifestou a preferência de simplesmente não sair de casa.

É importante destacar que o número de pessoas que ainda utilizam serviços de carros de aplicativos, mantendo assim uma dependência do uso de automóveis, é notavelmente elevado.

O Dia Mundial Sem Carro serve como um lembrete significativo de nosso compromisso com um futuro mais verde e sustentável.

Da Redação, Maria Eduarda Alves