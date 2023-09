O Corpo de Bombeiros fez buscas nessa sexta (22/09) na Lagoa das Piranhas, bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo informações preliminares, um homem identificado como Areliano, mais conhecido como Neném, deixou sua residência na manhã de ontem com uma bicicleta, alegando que estava indo pescar, possivelmente após consumir bebidas alcoólicas. No entanto, ele não retornou como previsto, deixando familiares e amigos apreensivos.

Conforme informações da GU BM que esteve no local, foram feitas buscas submersas para atender a angústia dos familiares que suspeitaram que o suposto desaparecido teria se afogado na Lagoa das Piranhas. A GU BM, após coleta de informações, delimitou um raio de buscas, que ato continuo efetuou as buscas submersas, no possível local da lagoa, sinalizado por familiares.

Contudo, nada foi encontrado, descartando o suposto afogamento. Porém, após as buscas, um conhecido do desaparecido chegou ao local e informou a todos presentes, familiares, PM e BM, que teria visto o suposto desaparecido na tarde de ontem, 21/09/2023 por volta das 18h, na rua de sua casa vendendo dois celulares. A situação foi repassada para o seu irmão que irá acompanhar o paradeiro do desaparecido.

*Atualizado às 17h46 - 22/09/2023

Da redação