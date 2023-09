Sete Lagoas recebe mais uma unidade do Supermercados BH e confirma seu potencial para novos negócios

Sete Lagoas se tornou uma das cidades mais atrativas de Minas Gerais para novos investimentos. A comprovação vem do grande número de empresas de vários setores que se instalaram e demonstram interesse em abrir sedes ou filiais na cidade. Uma delas é a Rede de Supermercados BH, que inaugurou duas unidades em apenas 15 dias.

Divulgação: Prefeitura

O potencial atrativo do município foi potencializado por ações pontuais da Prefeitura a partir de 2019. Foi instituída a Lei de Liberdade Econômica, por meio da Lei Municipal nº 9.039/2020 e Decreto Municipal nº 6.659/2023, um importante passo para desburocratização e agilidade na criação de novos empreendimentos em Sete Lagoas. Além disso, a Prefeitura tem na Sala Mineira do Empreendedor uma importante referência na prestação de serviços gratuitos para empreendedores. Uma linha direta com a Junta Comercial de Minas Gerais e o Sebrae. "Eu sempre enxerguei o empreendedor como amigo e tudo o que pudermos fazer para facilitar os processos burocráticos, faremos. O empreendedorismo é a grande aposta dos novos tempos em que estamos vivendo, pois significa mais emprego, renda e dignidade para nossa gente", ressalta o prefeito Duílio de Castro.

O prefeito Duílio de Castro participou da inauguração da nova loja do Supermercados BH na cidade nesta quinta-feira, 21, na avenida Tunico Reis (Norte-sul), 122, bairro Vapabuçu, avaliando que o segundo investimento da rede comprova que Sete Lagoas vive uma nova era de investimentos. “Sete Lagoas agradece a confiança do empresário Pedro Lourenço por ter escolhido nossa cidade em seu projeto de expansão. Uma empresa conceituada no setor e que chega planejando a participação com o poder público em projetos de grande alcance social”, destacou o prefeito.

A primeira loja do Supermercado BH foi inaugurada no dia 5 de novembro, na avenida Prefeito Alberto Moura (Perimetral), 400, bairro Distrito Industrial. As duas lojas empregam mais de 220 colaboradores, refletindo de forma expressiva nos índices de geração de emprego e renda na cidade.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas