Prefeitura de Sete Lagoas apoia festival cultural e social Minas Brasa 7

No próximo dia 8 de outubro, domingo, de 10h às 22h, a praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) recebe o Festival Minas Brasa 7, evento cultural e social realizado pela Carvalhos Produções, com apoios da Faculdade Atenas, Grupo Mão Amiga, JG Gráfica, Clube da Resenha e Prefeitura de Sete Lagoas.

Imagem: divulgação

A entrada será um quilo de alimento não perecível. O evento promete uma combinação emocionante de música, dança, gastronomia, artesanato e atividades sociais para toda a família. O telefone para mais informações é o (31) 97143-7328. Confira a programação e participe:

Atrações Musicais:

15h - DJ Jhony Brasilidade: Comece o dia com ritmos cativantes sob o comando do DJ Jhony Brasilidade.

16h - Sérgio Capitão (Pop Nacional e Internacional): Curta um show repleto de sucessos nacionais e internacionais.

17h10 - Purple Kush (Internacionais): Uma homenagem a grandes nomes da música internacional.

18h10 - Fixxer (Metallica Tributo): Fã de Metallica? Este tributo é para você!

19h20 - Afyt (Internacionais dos Anos 2000): Reviva os hits da década de 2000 em grande estilo.

20h30 - Whitesnake (Tributo): Uma celebração do rock clássico com um tributo ao Whitesnake.

21h50 - Stoney (Post Malone Cover BH): Fã de Post Malone? Não perca essa performance!

23h - U2 Experience MG (Cover): Encerre a noite com uma viagem musical pelo universo do U2.

Atividades Sociais:

Apoio Social pela Faculdade Atenas: Aferição de pressão, testes rápidos e orientação para prevenção de doenças, das 10h às 17h.

Arrecadação de Alimentos pelo Grupo Mão Amiga: Contribua para uma boa causa!

Exposição de Carros Antigos: Uma viagem no tempo para os amantes de automóveis clássicos.

Animação com Shrek e Fiona: Diversão garantida para as crianças.

Espaço Kids: Um lugar especial para os pequenos se divertirem.

Vila Gastronômica: Delicie-se com uma variedade de sabores.

Artesanato Especial de Alimentos: Encontre produtos artesanais únicos.

Artesanato dos Feirantes: Descubra a criatividade dos artesãos locais.

Programação Social e Cultural:

13h00 - Apresentações de Dança: Deixe-se envolver pelas coreografias incríveis.

14h00 - Aulão de Dança: Aprenda alguns passos de dança e divirta-se.

15h00 às 16h00 - DJ Animando a Festa: Não perca a música que vai animar a festa.

16h00 às 22h00 - Encerramento com Participações Especiais de Bandas: Rock, Pop Rock, MPB e muito mais para encerrar o dia com chave de ouro!

SERVIÇO

Festival Minas Brasa 7

Entrada Livre: Doe 1kg de alimento

Data: 8 de outubro de 2023

Horário: Das 10h às 22h

Local: Feirinha Lagoa Paulino

Realização: Carvalhos Produções

Apoios: Faculdade Atenas, Grupo Mão Amiga, JG Gráfica, Clube da Resenha e Prefeitura de Sete Lagoas.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas