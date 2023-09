A De Peito Aberto promoveu, nesta sexta-feira, dia 22/09, palestra e aulão para os alunos e familiares dos beneficiários de Projeto Esporte na Cidade, no Barreiro, em Sete Lagoas (MG). As crianças e adolescentes tiveram a chance de conversar com Galileu Pado, diretor da União Pan-americana de judô e superintendente da Liga Mineira de Judô.

Divulgação: De Peito Aberto

O palestrante conversou com os alunos sobre a importância e os diferenciais do judô. O objetivo do evento foi despertar e desenvolver nos beneficiários o conhecimento da representatividade do esporte, gerando impactos positivos. Para Wenceslau Teixeira, fundador da De Peito Aberto, a conversa tem potencial para abrir a cabeça dos jovens.

“Acredito que a conversa foi muito boa para os alunos. Com certeza eles saíram do evento mais motivados para a prática do judô. A modalidade é considerada, pela Unesco, a melhor para o desenvolvimento de crianças e adolescente. Então, posso afirmar que esses jovens estão no caminho certo, que é o da socialização, da educação e da disciplina por meio do esporte”, disse.

O projeto Esporte na Cidade oferta, gratuitamente, aulas de judô duas vezes por semana na Capela Bom Jesus, no Barreiro, em Sete Lagoas. As atividades são realizadas sempre no contraturno escolar para que os alunos conciliam a educação com a prática da modalidade esportiva. Todos os beneficiários recebem kit de uniformes para utilização nas aulas da iniciativa.

As atividades do Projeto Esporte na Cidade são realizadas pela De Peito Aberto (DPA) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com patrocínio da Viena.

Sobre a De Peito Aberto

A De Peito Aberto (DPA) é uma organização social criada com o objetivo de contribuir para o esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica ao redor de todo o país. A instituição se destaca pela experiência em planejar e executar projetos em parceria com gestores públicos e privados, tendo como principal diferencial a excelência pedagógica e metodológica oferecida às pessoas impactadas pelas iniciativas.

Além do Esporte na Cidade, a DPA tem outros projetos espalhados pelo Brasil. Oportunidade Através do Esporte, Educar com Cultura, Superação, Educa Surf, Educa Skate e Breaking Olímpico são alguns deles, também são viabilizados com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e com a ajuda de parceiros privados, entre eles Vallourec, Pirelli, Tívoli, Braskem, Iveco, Grupo CNH, Tecnobank, White Martins, MRN e Vale, entre outros.

Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados atendidos pela instituição, que, nos próximos anos, pretende ampliar sua atuação pelo Brasil. A DPA possui mais de 100 colaboradores distribuídos entre os escritórios de Minas Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Lauro de Freitas) e Pará (Barcarena).

Visite o Instagram da DPA

Saiba mais sobre os projetos da DPA

Da Redação com De Peito Aberto