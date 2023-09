Seminário da Prefeitura de Sete Lagoas capacita servidores na campanha Setembro Amarelo

Evento reuniu servidores da Secretaria Municipal de Saúde em uma capacitação que coroa a campanha iniciada nas redes sociais.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Se amar e amar a vida. Com esse tema, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - capacitou servidores da pasta para a campanha Setembro Amarelo deste ano. O seminário foi realizado na tarde desta quinta-feira, 21 de setembro, no auditório do Unifemm, e contou com palestras sobre atendimento ao sujeito em sofrimento mental e atenção a situações de crise. "Sabemos da importância do bem estar e da saúde mental, da dureza da vida, da tristeza que muitas vezes nos toca. Por isso estamos aqui como Secretaria oferecendo toda a estrutura para o cuidado e a cura do sofrimento mental", afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Ao longo do mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde vem divulgando vídeos alusivos à campanha em suas redes sociais, com o objetivo de conscientizar a população para buscar ajuda profissional. Na mensagem, servidores da pasta dão um importante recado. "Nossos serviços, desde a Atenção Primária como porta de entrada para os serviços de saúde mental, estão disponíveis a todos. Na Atenção Secundária, pelos serviços especializados, centros de atenção psicossocial, Caps Adulto, Caps Infanto Juvenil e o Caps alcool e drogas; e na Atenção Terciária, pelo Hospital Municipal, UPA e PA Belo Vale, também estamos aqui por você. Temos toda uma gama de serviços para atender com qualidade e humanização os pacientes em sofrimento mental. Você não precisa estar sozinho, nós estamos aqui", afirma a coordenadora da Saúde Mental do Município, Isabella Oliveira, em um dos vídeos da campanha.

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, também marcaram presença no evento. "Nós queremos cuidar da saúde mental da população, por isso essa qualificação dos profissionais da saúde municipal. Temos uma doença muito comum hoje que é a depressão. Por isso precisamos falar mais sobre isso, abraçar, dizer que ama, ter alegria, seja no trabalho, em casa e com os vizinhos", lembrou o prefeito. "O Setembro Amarelo é justamente para cuidar da parte preventiva das doenças mentais. É importante sabe aonde levar o paciente em momentos de crise. Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, todos os meses tratam de medidas preventivas para que nossa população tenha mais saúde e mais qualidade de vida", completou o vice-prefeito.

Se você, um amigo ou parente estiver passando por algum tipo de sofrimento mental, angústia aparentemente sem motivo ou quadro de depressão, procure ou informe a unidade de saúde mais próxima. Você não precisa estar sozinho, nós estamos aqui.

Com Prefeitura de Sete Lagoas